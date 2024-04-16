Ямальским детям не понравились школьные пельмени

В школах Нового Уренгоя (ЯНАО) в меню появились пельмени. Дети неохотно ели это блюдо, сообщила депутат окружного Законодательного собрания Надежда Гудкова.
«Сегодня в школах Нового Уренгоя — „пельменный день“. Признаюсь, ученики ели пельмени без особого аппетита. Одна из возможных причин — дети завтракают дома и не успевают проголодаться ко второй перемене», — сообщила Надежда Гудкова в официальном telegram-канале.
Поставщик питания в школы обеспечивает единые блюда для школьных обедов. Гудкова побывала в трех школах и убедилась, что пельмени детям пришлись не по вкусу. Она рассказала, что детям больше нравятся гамбургеры и шаурма, которую продают в школьных буфетах.
В январе в школах Ноябрьска ввели «блинный день» — раз в две недели блины подают на обед ученикам. Это блюдо пришлось детям по вкусу, родители попросили распространить опыт таких дней на все школы региона.
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В школах Нового Уренгоя (ЯНАО) в меню появились пельмени. Дети неохотно ели это блюдо, сообщила депутат окружного Законодательного собрания Надежда Гудкова. «Сегодня в школах Нового Уренгоя — „пельменный день“. Признаюсь, ученики ели пельмени без особого аппетита. Одна из возможных причин — дети завтракают дома и не успевают проголодаться ко второй перемене», — сообщила Надежда Гудкова в официальном telegram-канале. Поставщик питания в школы обеспечивает единые блюда для школьных обедов. Гудкова побывала в трех школах и убедилась, что пельмени детям пришлись не по вкусу. Она рассказала, что детям больше нравятся гамбургеры и шаурма, которую продают в школьных буфетах. В январе в школах Ноябрьска ввели «блинный день» — раз в две недели блины подают на обед ученикам. Это блюдо пришлось детям по вкусу, родители попросили распространить опыт таких дней на все школы региона.