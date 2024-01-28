В Ноябрьске (ЯНАО) 29 января прошла дегустация блинов в городских школах. Теперь ученики будут получать на завтрак блины два раза в месяц по понедельникам, сообщает депутат окружного Законодательного собрания Надежда Гудкова.
«Всех, кому понравилась сегодняшняя новинка, обрадую: теперь понедельник в школах Ноябрьска — блинный день. Раз в 2 недели это блюдо будет в меню. Я тоже попробовала кружева на тарелке. Признаюсь — это тот самый, знакомый с детства, вкус семейного тепла и уюта», — написала Надежда Гудкова в своем telegram-канале.
Школьникам Ноябрьска подают пельмени с ямальской олениной, салаты из сезонных овощей, нагетсы, приготовленные без масла по специальной технологии. Блины поварам доставили в виде полуфабрикатов из Московской области.
Гудкова давно занимается проблемами школьного питания, и постоянно старается популяризировать блюда традиционной кухни среди учеников. С той же целью в регионе проводятся конкурсы профессионального мастерства.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.