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В школах Ноябрьска понедельник стал «блинным днем». Фото

В Ноябрьске школьники будут питаться блинами по понедельникам
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпечка блинов в в техникуме индустрии питания и услуг "Кулинар". Екатеринбург, блины, масленица, выпечка блинов, еда
В школах Ноябрьска питание учеников разнообразили блинами Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 29 января прошла дегустация блинов в городских школах. Теперь ученики будут получать на завтрак блины два раза в месяц по понедельникам, сообщает депутат окружного Законодательного собрания Надежда Гудкова.

«Всех, кому понравилась сегодняшняя новинка, обрадую: теперь понедельник в школах Ноябрьска — блинный день. Раз в 2 недели это блюдо будет в меню. Я тоже попробовала кружева на тарелке. Признаюсь — это тот самый, знакомый с детства, вкус семейного тепла и уюта», — написала Надежда Гудкова в своем telegram-канале.

Школьникам Ноябрьска подают пельмени с ямальской олениной, салаты из сезонных овощей, нагетсы, приготовленные без масла по специальной технологии. Блины поварам доставили в виде полуфабрикатов из Московской области.

Гудкова давно занимается проблемами школьного питания, и постоянно старается популяризировать блюда традиционной кухни среди учеников. С той же целью в регионе проводятся конкурсы профессионального мастерства.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 29 января прошла дегустация блинов в городских школах. Теперь ученики будут получать на завтрак блины два раза в месяц по понедельникам, сообщает депутат окружного Законодательного собрания Надежда Гудкова. «Всех, кому понравилась сегодняшняя новинка, обрадую: теперь понедельник в школах Ноябрьска — блинный день. Раз в 2 недели это блюдо будет в меню. Я тоже попробовала кружева на тарелке. Признаюсь — это тот самый, знакомый с детства, вкус семейного тепла и уюта», — написала Надежда Гудкова в своем telegram-канале. Школьникам Ноябрьска подают пельмени с ямальской олениной, салаты из сезонных овощей, нагетсы, приготовленные без масла по специальной технологии. Блины поварам доставили в виде полуфабрикатов из Московской области. Гудкова давно занимается проблемами школьного питания, и постоянно старается популяризировать блюда традиционной кухни среди учеников. С той же целью в регионе проводятся конкурсы профессионального мастерства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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