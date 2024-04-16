Поисковые отряды из ХМАО отправятся в экспедицию перед Днем Победы

16 апреля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Поисковые отряды из ХМАО отправятся на поиски следов пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поисковые отряды из ХМАО отправятся в Волгоградскую область, где будут искать следы пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны. Экспедиция организована в рамках окружной патриотической акции «Вахта Памяти-2024». «В весеннем этапе „Вахты Памяти“ примут участие 11 поисковых отрядов города Нижневартовска. С 19 апреля по 12 мая они будут работать на территории Волгоградской области Городищенского района вблизи сельского поселения Самофаловка», — сообщил мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко в telegram-канале. Глава города поздравил поисковые отряды с открытием нового сезона «Вахты Памяти» и пожелал им успехов в экспедиции. На территории Городищенского района шли самые кровопролитные сражения Сталинградской битвы. В братской могиле у Самофаловки похоронены более четырех тысяч неизвестных бойцов. Поисковым отрядам предстоит восстановить утерянные страницы истории погибших героев. Найденные ими свидетельства пополнят базу данных об участниках Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU писало, что поисковый отряд вернул реликвию внучке героя, погибшего во время Великой Отечественной войны. Именную солдатскую ложку югорчанке передал глава Лангепаса (ХМАО). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поисковые отряды из ХМАО отправятся в Волгоградскую область, где будут искать следы пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны. Экспедиция организована в рамках окружной патриотической акции «Вахта Памяти-2024». «В весеннем этапе „Вахты Памяти“ примут участие 11 поисковых отрядов города Нижневартовска. С 19 апреля по 12 мая они будут работать на территории Волгоградской области Городищенского района вблизи сельского поселения Самофаловка», — сообщил мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко в telegram-канале. Глава города поздравил поисковые отряды с открытием нового сезона «Вахты Памяти» и пожелал им успехов в экспедиции. На территории Городищенского района шли самые кровопролитные сражения Сталинградской битвы. В братской могиле у Самофаловки похоронены более четырех тысяч неизвестных бойцов. Поисковым отрядам предстоит восстановить утерянные страницы истории погибших героев. Найденные ими свидетельства пополнят базу данных об участниках Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU писало, что поисковый отряд вернул реликвию внучке героя, погибшего во время Великой Отечественной войны. Именную солдатскую ложку югорчанке передал глава Лангепаса (ХМАО).