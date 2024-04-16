Полпред Якушев назвал спасение жителей Казанки от паводка приоритетной задачей

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Александр Моор и Владимир Якушев в Казанке. Тюмень, якушев владимир
Полпред Владимир Якушев провел встречу с жителями села Казанское, где еще раз обсудил важность своевременной эвакуации из подтопляемых зон Фото:
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Эвакуация из подтопляемых территорий Тюменской области, которая поможет сохранить множество жизней, является приоритетной задачей для властей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на встрече с жителями села Казанское, сообщает пресс-служба полпредства.

«Прогноз по области — на два метра больше, чем ожидалось ранее. Дамба может просто не выдержать. Имущество, конечно, — тема важная. Но самое главное — человеческие жизни. Потому что вода придет неожиданно, начнется паника. Самое главное, чтобы нам никого не потерять», — сказал Владимир Якушев.

В течение всего времени паводка жители села Казанское будут получать СМС-рассылку с перечнем улиц, которые попадают в зону подтопления. Владимир Якушев заверил, что все дома в период паводка будут охраняться от мародеров. Ранее URA.RU писало, что из зоны возможного подтопления эвакуировано почти 800 человек.

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Эвакуация из подтопляемых территорий Тюменской области, которая поможет сохранить множество жизней, является приоритетной задачей для властей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на встрече с жителями села Казанское, сообщает пресс-служба полпредства. «Прогноз по области — на два метра больше, чем ожидалось ранее. Дамба может просто не выдержать. Имущество, конечно, — тема важная. Но самое главное — человеческие жизни. Потому что вода придет неожиданно, начнется паника. Самое главное, чтобы нам никого не потерять», — сказал Владимир Якушев. В течение всего времени паводка жители села Казанское будут получать СМС-рассылку с перечнем улиц, которые попадают в зону подтопления. Владимир Якушев заверил, что все дома в период паводка будут охраняться от мародеров. Ранее URA.RU писало, что из зоны возможного подтопления эвакуировано почти 800 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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