Полпред Якушев назвал спасение жителей Казанки от паводка приоритетной задачей

16 апреля 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Полпред Владимир Якушев провел встречу с жителями села Казанское, где еще раз обсудил важность своевременной эвакуации из подтопляемых зон Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Эвакуация из подтопляемых территорий Тюменской области, которая поможет сохранить множество жизней, является приоритетной задачей для властей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на встрече с жителями села Казанское, сообщает пресс-служба полпредства. «Прогноз по области — на два метра больше, чем ожидалось ранее. Дамба может просто не выдержать. Имущество, конечно, — тема важная. Но самое главное — человеческие жизни. Потому что вода придет неожиданно, начнется паника. Самое главное, чтобы нам никого не потерять», — сказал Владимир Якушев. В течение всего времени паводка жители села Казанское будут получать СМС-рассылку с перечнем улиц, которые попадают в зону подтопления. Владимир Якушев заверил, что все дома в период паводка будут охраняться от мародеров. Ранее URA.RU писало, что из зоны возможного подтопления эвакуировано почти 800 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эвакуация из подтопляемых территорий Тюменской области, которая поможет сохранить множество жизней, является приоритетной задачей для властей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на встрече с жителями села Казанское, сообщает пресс-служба полпредства. «Прогноз по области — на два метра больше, чем ожидалось ранее. Дамба может просто не выдержать. Имущество, конечно, — тема важная. Но самое главное — человеческие жизни. Потому что вода придет неожиданно, начнется паника. Самое главное, чтобы нам никого не потерять», — сказал Владимир Якушев. В течение всего времени паводка жители села Казанское будут получать СМС-рассылку с перечнем улиц, которые попадают в зону подтопления. Владимир Якушев заверил, что все дома в период паводка будут охраняться от мародеров. Ранее URA.RU писало, что из зоны возможного подтопления эвакуировано почти 800 человек.