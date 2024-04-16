В Челябинской области появились первые весенние грибы. Фото

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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Первые грибы в лесах обнаружили жители Челябинской области Фото:

В лесах Челябинской области появились первые весенние грибы. Об этом сообщили грибники в соцсетях.

«Челябинская область. Катав-Ивановский район, село Тюлюк. Фото сего дня», — написал 16 апреля в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте» Артем К., выложив фото светло-коричневых грибов, похожих на желе.

Грибники указали, что на фото «Дрожалка листоватая». Это несъедобные грибы. Они начинают расти в конце лета. На зиму грибы замерзают, а весной начинают расти вновь.

В лесах Челябинской области увидел гриб «Дрожалка листоватая»
В лесах Челябинской области увидел гриб «Дрожалка листоватая»

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В лесах Челябинской области появились первые весенние грибы. Об этом сообщили грибники в соцсетях. «Челябинская область. Катав-Ивановский район, село Тюлюк. Фото сего дня», — написал 16 апреля в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте» Артем К., выложив фото светло-коричневых грибов, похожих на желе. Грибники указали, что на фото «Дрожалка листоватая». Это несъедобные грибы. Они начинают расти в конце лета. На зиму грибы замерзают, а весной начинают расти вновь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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