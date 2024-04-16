Первые грибы в лесах обнаружили жители Челябинской области
В лесах Челябинской области появились первые весенние грибы. Об этом сообщили грибники в соцсетях.
«Челябинская область. Катав-Ивановский район, село Тюлюк. Фото сего дня», — написал 16 апреля в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте» Артем К., выложив фото светло-коричневых грибов, похожих на желе.
Грибники указали, что на фото «Дрожалка листоватая». Это несъедобные грибы. Они начинают расти в конце лета. На зиму грибы замерзают, а весной начинают расти вновь.
В лесах Челябинской области увидел гриб «Дрожалка листоватая»
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