Чешский предприниматель стал миллиардером из-за поставок танков Украине

16 апреля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Михал Стрнад разбогател на поставках танков Т-72 на Украину, пишет Bloomberg Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава и владелец Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад стал миллиардером благодаря поставкам отреставрированных советских танков Т-72 на Украину. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Стрнад стал миллиардером после начала конфликта на Украине благодаря поставкам Киеву отремонтированных советских танков Т-72», — говорится в материале. Там добавили, что компания отремонтировала около 300 боевых танков Т-72, из которых приблизительно 100 были отправлены на Украину. После начала конфликта на Украине производство тяжелых боеприпасов выросло более чем в десять раз, а численность персонала увеличилась практически втрое и составила 10 тысяч человек на предприятиях в восьми странах. По данным CSG, выручка компании в прошлом году выросла до 1,9 миллиарда долларов, что более чем в три раза превышает показатель 2021 года. Состояние Михала Стрнада на данный момент составляет не менее 5 миллиардов долларов, заключили в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава и владелец Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад стал миллиардером благодаря поставкам отреставрированных советских танков Т-72 на Украину. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Стрнад стал миллиардером после начала конфликта на Украине благодаря поставкам Киеву отремонтированных советских танков Т-72», — говорится в материале. Там добавили, что компания отремонтировала около 300 боевых танков Т-72, из которых приблизительно 100 были отправлены на Украину. После начала конфликта на Украине производство тяжелых боеприпасов выросло более чем в десять раз, а численность персонала увеличилась практически втрое и составила 10 тысяч человек на предприятиях в восьми странах. По данным CSG, выручка компании в прошлом году выросла до 1,9 миллиарда долларов, что более чем в три раза превышает показатель 2021 года. Состояние Михала Стрнада на данный момент составляет не менее 5 миллиардов долларов, заключили в материале.