16 апреля 2024

Чешский предприниматель стал миллиардером из-за поставок танков Украине

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Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, военная техника, т-72, танк
Михал Стрнад разбогател на поставках танков Т-72 на Украину, пишет Bloomberg Фото:
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Глава и владелец Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад стал миллиардером благодаря поставкам отреставрированных советских танков Т-72 на Украину. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Стрнад стал миллиардером после начала конфликта на Украине благодаря поставкам Киеву отремонтированных советских танков Т-72», — говорится в материале. Там добавили, что компания отремонтировала около 300 боевых танков Т-72, из которых приблизительно 100 были отправлены на Украину. После начала конфликта на Украине производство тяжелых боеприпасов выросло более чем в десять раз, а численность персонала увеличилась практически втрое и составила 10 тысяч человек на предприятиях в восьми странах.

По данным CSG, выручка компании в прошлом году выросла до 1,9 миллиарда долларов, что более чем в три раза превышает показатель 2021 года. Состояние Михала Стрнада на данный момент составляет не менее 5 миллиардов долларов, заключили в материале.

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Глава и владелец Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад стал миллиардером благодаря поставкам отреставрированных советских танков Т-72 на Украину. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Стрнад стал миллиардером после начала конфликта на Украине благодаря поставкам Киеву отремонтированных советских танков Т-72», — говорится в материале. Там добавили, что компания отремонтировала около 300 боевых танков Т-72, из которых приблизительно 100 были отправлены на Украину. После начала конфликта на Украине производство тяжелых боеприпасов выросло более чем в десять раз, а численность персонала увеличилась практически втрое и составила 10 тысяч человек на предприятиях в восьми странах. По данным CSG, выручка компании в прошлом году выросла до 1,9 миллиарда долларов, что более чем в три раза превышает показатель 2021 года. Состояние Михала Стрнада на данный момент составляет не менее 5 миллиардов долларов, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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