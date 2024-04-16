Происшествия Глава курганского МЧС Землянский обратился к жителям подтапливаемых территорий. Видео 16 апреля 2024 в 23:13 Размер текста - 17 + Требование об эвакуации является обязательным для всех Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Население Курганской области должно неукоснительно следовать требованиям полиции и спасателей об эвакуации из подтопляемых территорий. Об этом гражданам в очередной раз напомнил начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Землянский. «В регионе продолжается интенсивный подъем воды в реке Тобол. В зоне затопления находятся населенные пункты, расположенные на территории Кетовского района, СНТ и микрорайоны Кургана. Населению, проживающему в зоне затопления, необходим неукоснительно выполнять требования по эвакуации органов власти, сотрудников полиции и МЧС», — обращение Юрия Землянского выложено на странице правительства области в соцсети «ВКонтакте». По данным курганского гидропоста, до критического уровня Тобола осталось около полуметра. На областной центр надвигаются большие поток воды, предупреждал губернатор Курганской области Вадим Шумков. При это многие люди до сих пор отказываются покидать свои дома, расположенные в зоне риска. Другую информацию о павоке на территории — найдете в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Население Курганской области должно неукоснительно следовать требованиям полиции и спасателей об эвакуации из подтопляемых территорий. Об этом гражданам в очередной раз напомнил начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Землянский. «В регионе продолжается интенсивный подъем воды в реке Тобол. В зоне затопления находятся населенные пункты, расположенные на территории Кетовского района, СНТ и микрорайоны Кургана. Населению, проживающему в зоне затопления, необходим неукоснительно выполнять требования по эвакуации органов власти, сотрудников полиции и МЧС», — обращение Юрия Землянского выложено на странице правительства области в соцсети «ВКонтакте». По данным курганского гидропоста, до критического уровня Тобола осталось около полуметра. На областной центр надвигаются большие поток воды, предупреждал губернатор Курганской области Вадим Шумков. При это многие люди до сих пор отказываются покидать свои дома, расположенные в зоне риска. Другую информацию о павоке на территории — найдете в трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям