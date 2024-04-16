Жители микрорайона Тополя в Кургане, который затопило наводнением, отказываются эвакуироваться из-за того, что бояться мародеров. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Как свой дом то оставить? Нельзя дом оставлять, много ценного всего. Обязательно появятся мародеры, если не охранять», — рассказали местные жители,которые сами патрулируют улицы.
Ранее URA.RU писало, что вода в Тоболе начала заливать микрорайоны Кургана. Вечером 15 апреля власти города объявили срочную эвакуацию в Тополях, где паводком резко затопило улицы и дома. Также людей экстренно эвакуировали в микрорайонах Нижняя Утятка и Челноково. О самых важных событиях, связанных с наводнением на территории — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
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Жители микрорайона Тополя в Кургане, который затопило наводнением, отказываются эвакуироваться из-за того, что бояться мародеров. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Как свой дом то оставить? Нельзя дом оставлять, много ценного всего. Обязательно появятся мародеры, если не охранять», — рассказали местные жители,которые сами патрулируют улицы. Ранее URA.RU писало, что вода в Тоболе начала заливать микрорайоны Кургана. Вечером 15 апреля власти города объявили срочную эвакуацию в Тополях, где паводком резко затопило улицы и дома. Также людей экстренно эвакуировали в микрорайонах Нижняя Утятка и Челноково. О самых важных событиях, связанных с наводнением на территории — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.