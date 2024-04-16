16 апреля 2024

Захватывающие кадры уходящей под воду Курганской области глазами читателей URA.RU

В Курганской области паводок продолжается больше недели
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Мало-Чаусовский мост после подтопления. Курган, половодье, паводок, наводнение, подтопление, разлив, Мало-Чаусовский мост
Курганскую область топит больше недели Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области продолжительное время затапливает дома и дворы. Некоторые улицы и даже населенные пункты уходят под воду. Реки Тобол, Миасс, Исеть и Уй уже долго время показывают прирост уровня воды. Некоторые из водоемов уже приближаются к опасному значению. Прогнозируют, что в 2024 году Курганскую область ожидают рекордные показатели уровня воды в реках. Редакция URA.RU собрала кадры от читателей, на которых видно, как обстоят дела в регионе.

Курганские дороги залило водой
Курганские дороги залило водой
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Населенные пункты Курганской области накрыл паводок
Населенные пункты Курганской области накрыл паводок
Фото:
Тобол в Кургане заметно растет
Тобол в Кургане заметно растет
Фото:
Курганские дворы уходят под воду
Курганские дворы уходят под воду
Фото:
В Курганской области воды выходит на улицы
В Курганской области воды выходит на улицы
Фото:

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В Курганской области продолжительное время затапливает дома и дворы. Некоторые улицы и даже населенные пункты уходят под воду. Реки Тобол, Миасс, Исеть и Уй уже долго время показывают прирост уровня воды. Некоторые из водоемов уже приближаются к опасному значению. Прогнозируют, что в 2024 году Курганскую область ожидают рекордные показатели уровня воды в реках. Редакция URA.RU собрала кадры от читателей, на которых видно, как обстоят дела в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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