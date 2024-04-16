Захватывающие кадры уходящей под воду Курганской области глазами читателей URA.RU

Курганскую область топит больше недели
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Курганской области продолжительное время затапливает дома и дворы. Некоторые улицы и даже населенные пункты уходят под воду. Реки Тобол, Миасс, Исеть и Уй уже долго время показывают прирост уровня воды. Некоторые из водоемов уже приближаются к опасному значению. Прогнозируют, что в 2024 году Курганскую область ожидают рекордные показатели уровня воды в реках. Редакция URA.RU собрала кадры от читателей, на которых видно, как обстоят дела в регионе.
Курганские дороги залило водой
Населенные пункты Курганской области накрыл паводок
Тобол в Кургане заметно растет
Курганские дворы уходят под воду
В Курганской области воды выходит на улицы
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