Захватывающие кадры уходящей под воду Курганской области глазами читателей URA.RU

В Курганской области паводок продолжается больше недели

17 апреля 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

Курганскую область топит больше недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области продолжительное время затапливает дома и дворы. Некоторые улицы и даже населенные пункты уходят под воду. Реки Тобол, Миасс, Исеть и Уй уже долго время показывают прирост уровня воды. Некоторые из водоемов уже приближаются к опасному значению. Прогнозируют, что в 2024 году Курганскую область ожидают рекордные показатели уровня воды в реках. Редакция URA.RU собрала кадры от читателей, на которых видно, как обстоят дела в регионе. Курганские дороги залило водой Фото: читатель URA.RU Населенные пункты Курганской области накрыл паводок Фото: читатель URA.RU Тобол в Кургане заметно растет Фото: читатель URA.RU Курганские дворы уходят под воду Фото: читатель URA.RU В Курганской области воды выходит на улицы Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области продолжительное время затапливает дома и дворы. Некоторые улицы и даже населенные пункты уходят под воду. Реки Тобол, Миасс, Исеть и Уй уже долго время показывают прирост уровня воды. Некоторые из водоемов уже приближаются к опасному значению. Прогнозируют, что в 2024 году Курганскую область ожидают рекордные показатели уровня воды в реках. Редакция URA.RU собрала кадры от читателей, на которых видно, как обстоят дела в регионе.