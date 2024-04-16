Дубай накрыли мощные ливни: россияне оказались в эпицентре ЧП. Видео

Из подтопленного ОАЭ не могут вылететь около 2,5 тысячи россиян

17 апреля 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

Из подтопленного ОАЭ не могут вылететь около 2,5 тысячи россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU В крупнейших курортных городах в Арабских Эмиратах, 16 апреля прошли мощные ливни, которые залили дороги и парализовали инфраструктуру. Дожди сказались на функционировании транспорта и организаций, жизни местных граждан и туристов, запланированных мероприятиях. Регион, который известен своим жарким и сухим климатом, не был готов к таким погодным условиям. О том, как эмираты справляются с нахлынувшими осадками, в материале URA.RU. Хронология событий Редкие для Объединенных Арабских Эмиратов проливные дожди начались ночью 16 апреля. Экстренные службы перекрыли несколько дорог в Абу-Даби, Шардже, Рас-эль-Хайме. В Дубае выпало более 30 миллиметров осадков, к концу дня уровень воды может превысить 150 миллиметров, пишет ТАСС. Вода залила не только крупные магистрали, но и располагающиеся в низинах кварталы. В городе объявили оранжевый уровень опасности — это когда погодные условия начинают представлять реальную угрозу и имеется вероятность стихийных бедствий. Помимо ограничения движения на магистралях и в метро, введения дистанционного режима для ряда организаций, в Дубае объявили о переносе десятков авиарейсов. По данным Национального центра метеорологии (NCM) ОАЭ, нестабильная погода с дождем, громом, молниями и градом в Эмиратах прогнозируется до полудня среды. Россияне оказались в эпицентре ЧП Россияне, отдыхающие в Дубае, застряли в местных торговых центрах. Семьи с детьми по нескольку часов не могут выбраться из магазинов и кафе. Люди активно общаются в чатах, пытаясь найти частные такси или людей с машинами, готовых их вызволить. Пассажиры не имеют возможности добраться до курортов и вылететь обратный путь. Так, из-за непрекращающегося дождя не могут долететь до Дубая полсотни пассажиров рейса авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет с пассажирами, летевший из Москвы, уже семь часов стоит в Абу-Даби. Перенесли несколько рейсов «Аэрофлот» и крупнейшая в Казахстане авиакомпания «Air Astana». Также предупредили о возможных изменениях в расписании крупнейшие эмиратские авиакомпании Emirates и Etihad Airways. Об отмене нескольких рейсов, запланированных на среду, объявил базирующийся в Дубае лоукостер Flydubai. Некоторых капризы погоды не расстроили. Так, чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю. Реакция властей ОАЭ Правительство Дубая продлило удаленную работу сотрудников до среды, а школам эмирата приказано продолжить дистант. Перейти на «удаленку» в целях обеспечения безопасности рекомендовали и предприятиям частного сектора. Часть общественных парков и пляжей в ОАЭ закрыты. В некоторых городах запрещено посещение общественных мест, приостановлено движение морского транспорта. Нарушителей ждет штраф до 1 000 AED (24 710 рублей). Полиция Абу-Даби временно снизила ограничение скорости до 100 километров в час на нескольких дорогах, включая шоссе Абу-Даби-Аль-Айн. В Дубае из-за дождей затопило криптоконференцию «Blockchain Life», на которой должен был выступить Павел Дуров. Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех ближайших запланированных матчей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В крупнейших курортных городах в Арабских Эмиратах, 16 апреля прошли мощные ливни, которые залили дороги и парализовали инфраструктуру. Дожди сказались на функционировании транспорта и организаций, жизни местных граждан и туристов, запланированных мероприятиях. Регион, который известен своим жарким и сухим климатом, не был готов к таким погодным условиям. О том, как эмираты справляются с нахлынувшими осадками, в материале URA.RU. Редкие для Объединенных Арабских Эмиратов проливные дожди начались ночью 16 апреля. Экстренные службы перекрыли несколько дорог в Абу-Даби, Шардже, Рас-эль-Хайме. В Дубае выпало более 30 миллиметров осадков, к концу дня уровень воды может превысить 150 миллиметров, пишет ТАСС. Вода залила не только крупные магистрали, но и располагающиеся в низинах кварталы. В городе объявили оранжевый уровень опасности — это когда погодные условия начинают представлять реальную угрозу и имеется вероятность стихийных бедствий. Помимо ограничения движения на магистралях и в метро, введения дистанционного режима для ряда организаций, в Дубае объявили о переносе десятков авиарейсов. По данным Национального центра метеорологии (NCM) ОАЭ, нестабильная погода с дождем, громом, молниями и градом в Эмиратах прогнозируется до полудня среды. Россияне, отдыхающие в Дубае, застряли в местных торговых центрах. Семьи с детьми по нескольку часов не могут выбраться из магазинов и кафе. Люди активно общаются в чатах, пытаясь найти частные такси или людей с машинами, готовых их вызволить. Пассажиры не имеют возможности добраться до курортов и вылететь обратный путь. Так, из-за непрекращающегося дождя не могут долететь до Дубая полсотни пассажиров рейса авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет с пассажирами, летевший из Москвы, уже семь часов стоит в Абу-Даби. Перенесли несколько рейсов «Аэрофлот» и крупнейшая в Казахстане авиакомпания «Air Astana». Также предупредили о возможных изменениях в расписании крупнейшие эмиратские авиакомпании Emirates и Etihad Airways. Об отмене нескольких рейсов, запланированных на среду, объявил базирующийся в Дубае лоукостер Flydubai. Некоторых капризы погоды не расстроили. Так, чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю. Правительство Дубая продлило удаленную работу сотрудников до среды, а школам эмирата приказано продолжить дистант. Перейти на «удаленку» в целях обеспечения безопасности рекомендовали и предприятиям частного сектора. Часть общественных парков и пляжей в ОАЭ закрыты. В некоторых городах запрещено посещение общественных мест, приостановлено движение морского транспорта. Нарушителей ждет штраф до 1 000 AED (24 710 рублей). Полиция Абу-Даби временно снизила ограничение скорости до 100 километров в час на нескольких дорогах, включая шоссе Абу-Даби-Аль-Айн. В Дубае из-за дождей затопило криптоконференцию «Blockchain Life», на которой должен был выступить Павел Дуров. Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех ближайших запланированных матчей.