Россиянин устроил заплыв по затопленному Дубаю. Видео

17 апреля 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

В Дубае из-за дождей затопило дороги (архивное фото) Фото: Сергей Леонов © URA.RU Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю. Кадрами делится Shot. «Русский пловец и чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю», — пишет Shot в своем telegram-канале. Он приехал в ОАЭ в отпуск вместе со своей девушкой. На кадрах видно, как спортсмен ныряет в воду на затопленных улицах Дубая. На вопрос прохожего «как водичка», он ответил «тепленькая». Мордовцев — чемпион и пятикратный призер мира по зимнему плаванию. В 2022 году он назначен председателем «Федерации зимнего плавания Псковской области». В ОАЭ из-за ливней перекрыли дороги и отменили авиарейсы. Россияне оказались запертыми в торговых центрах из-за урагана. Пассажиры самолета Москва — Дубай оказались в ловушке из-за непогоды. Они уже семь часов сидят в самолете из-за дождя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю. Кадрами делится Shot. «Русский пловец и чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю», — пишет Shot в своем telegram-канале. Он приехал в ОАЭ в отпуск вместе со своей девушкой. На кадрах видно, как спортсмен ныряет в воду на затопленных улицах Дубая. На вопрос прохожего «как водичка», он ответил «тепленькая». Мордовцев — чемпион и пятикратный призер мира по зимнему плаванию. В 2022 году он назначен председателем «Федерации зимнего плавания Псковской области». В ОАЭ из-за ливней перекрыли дороги и отменили авиарейсы. Россияне оказались запертыми в торговых центрах из-за урагана. Пассажиры самолета Москва — Дубай оказались в ловушке из-за непогоды. Они уже семь часов сидят в самолете из-за дождя.