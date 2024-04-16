16 апреля 2024

Россиянин устроил заплыв по затопленному Дубаю. Видео

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, экспо-2020, дубай, оаэ
В Дубае из-за дождей затопило дороги (архивное фото) Фото:

Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю. Кадрами делится Shot.

«Русский пловец и чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю», — пишет Shot в своем telegram-канале. Он приехал в ОАЭ в отпуск вместе со своей девушкой. На кадрах видно, как спортсмен ныряет в воду на затопленных улицах Дубая. На вопрос прохожего «как водичка», он ответил «тепленькая».

Мордовцев — чемпион и пятикратный призер мира по зимнему плаванию. В 2022 году он назначен председателем «Федерации зимнего плавания Псковской области».

В ОАЭ из-за ливней перекрыли дороги и отменили авиарейсы. Россияне оказались запертыми в торговых центрах из-за урагана. Пассажиры самолета Москва — Дубай оказались в ловушке из-за непогоды. Они уже семь часов сидят в самолете из-за дождя.

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Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю. Кадрами делится Shot. «Русский пловец и чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю», — пишет Shot в своем telegram-канале. Он приехал в ОАЭ в отпуск вместе со своей девушкой. На кадрах видно, как спортсмен ныряет в воду на затопленных улицах Дубая. На вопрос прохожего «как водичка», он ответил «тепленькая». Мордовцев — чемпион и пятикратный призер мира по зимнему плаванию. В 2022 году он назначен председателем «Федерации зимнего плавания Псковской области». В ОАЭ из-за ливней перекрыли дороги и отменили авиарейсы. Россияне оказались запертыми в торговых центрах из-за урагана. Пассажиры самолета Москва — Дубай оказались в ловушке из-за непогоды. Они уже семь часов сидят в самолете из-за дождя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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