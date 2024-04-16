Россияне не могут выбраться из торговых центров Дубая. Видео

16 апреля 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Семьи с детьми несколько часов не могут выбраться из ТЦ в Дубае, пишет Shot Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россияне оказались запертыми в торговых центрах Дубая из-за урагана и сильных ливней, которые привели к затоплению помещений. Семьи с детьми уже несколько часов не могут покинуть магазины и кафе. «Россияне застряли в торговых центрах Дубая, которые затопило из-за мощных ливней и урагана, бушующего в городе», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что семьи с детьми несколько часов находятся в магазинах и кафе, не в состоянии покинуть. Общественный транспорт приостановлен, поэтому люди активно общаются в чатах, пытаясь найти частные такси или людей с машинами, готовых помочь им выбраться из торговых центров и доставить до отелей или дома. Из-за сложившейся ситуации местные власти ввели в стране оранжевый уровень опасности, который будет действовать до вечера 17 апреля, передали в telegram-канале. В Дубае идут сильные дожди, вызвавшие затопление города. Дороги и метро оказались подтоплены, а национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало жителей оставаться дома. Ливни превратили взлетно-посадочную полосу местного аэропорта в море, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне оказались запертыми в торговых центрах Дубая из-за урагана и сильных ливней, которые привели к затоплению помещений. Семьи с детьми уже несколько часов не могут покинуть магазины и кафе. «Россияне застряли в торговых центрах Дубая, которые затопило из-за мощных ливней и урагана, бушующего в городе», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что семьи с детьми несколько часов находятся в магазинах и кафе, не в состоянии покинуть. Общественный транспорт приостановлен, поэтому люди активно общаются в чатах, пытаясь найти частные такси или людей с машинами, готовых помочь им выбраться из торговых центров и доставить до отелей или дома. Из-за сложившейся ситуации местные власти ввели в стране оранжевый уровень опасности, который будет действовать до вечера 17 апреля, передали в telegram-канале. В Дубае идут сильные дожди, вызвавшие затопление города. Дороги и метро оказались подтоплены, а национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало жителей оставаться дома. Ливни превратили взлетно-посадочную полосу местного аэропорта в море, передает «Ридус».