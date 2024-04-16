Россияне не могут выбраться из торговых центров Дубая. Видео

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Торговый центр Гермес Плаза. Екатеринбург, эскалатор, пустой торговый зал, пустой тц, торговый центр гермес плаза, тц гермес плаза
Семьи с детьми несколько часов не могут выбраться из ТЦ в Дубае, пишет Shot Фото:

Россияне оказались запертыми в торговых центрах Дубая из-за урагана и сильных ливней, которые привели к затоплению помещений. Семьи с детьми уже несколько часов не могут покинуть магазины и кафе.

«Россияне застряли в торговых центрах Дубая, которые затопило из-за мощных ливней и урагана, бушующего в городе», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что семьи с детьми несколько часов находятся в магазинах и кафе, не в состоянии покинуть.

Общественный транспорт приостановлен, поэтому люди активно общаются в чатах, пытаясь найти частные такси или людей с машинами, готовых помочь им выбраться из торговых центров и доставить до отелей или дома. Из-за сложившейся ситуации местные власти ввели в стране оранжевый уровень опасности, который будет действовать до вечера 17 апреля, передали в telegram-канале.

В Дубае идут сильные дожди, вызвавшие затопление города. Дороги и метро оказались подтоплены, а национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало жителей оставаться дома. Ливни превратили взлетно-посадочную полосу местного аэропорта в море, передает «Ридус».

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Россияне оказались запертыми в торговых центрах Дубая из-за урагана и сильных ливней, которые привели к затоплению помещений. Семьи с детьми уже несколько часов не могут покинуть магазины и кафе. «Россияне застряли в торговых центрах Дубая, которые затопило из-за мощных ливней и урагана, бушующего в городе», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что семьи с детьми несколько часов находятся в магазинах и кафе, не в состоянии покинуть. Общественный транспорт приостановлен, поэтому люди активно общаются в чатах, пытаясь найти частные такси или людей с машинами, готовых помочь им выбраться из торговых центров и доставить до отелей или дома. Из-за сложившейся ситуации местные власти ввели в стране оранжевый уровень опасности, который будет действовать до вечера 17 апреля, передали в telegram-канале. В Дубае идут сильные дожди, вызвавшие затопление города. Дороги и метро оказались подтоплены, а национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало жителей оставаться дома. Ливни превратили взлетно-посадочную полосу местного аэропорта в море, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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