Из подтопленного ОАЭ не могут вылететь около 2,5 тысячи россиян

Из-за ливней в Объединенных Арабских Эмиратах около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы в аэропортах. Вылеты отменены в связи с погодными условиями. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание», — сказала Ломидзе, передает РИА Новости.
В Дубае начались сильные ливни 16 апреля. В связи с этим отменены авиарейсы, перекрыты дороги и не работают торговые центры. Некоторые россияне оказались заперты в торговых центрах из-за затопления помещений. Также сообщалось, что 50 пассажиров рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» не могут долететь до Дубая. Самолет семь часов стоит в Абу-Даби.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.