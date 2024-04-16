16 апреля 2024

Из подтопленного ОАЭ не могут вылететь около 2,5 тысячи россиян

Глава АТОР: около 2,5 тысячи россиян ожидают вылета из подтопленного ОАЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
Из-за ливней в ОАЭ россияне застряли в аэропортах Фото:

Из-за ливней в Объединенных Арабских Эмиратах около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы в аэропортах. Вылеты отменены в связи с погодными условиями. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание», — сказала Ломидзе, передает РИА Новости.

В Дубае начались сильные ливни 16 апреля. В связи с этим отменены авиарейсы, перекрыты дороги и не работают торговые центры. Некоторые россияне оказались заперты в торговых центрах из-за затопления помещений. Также сообщалось, что 50 пассажиров рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» не могут долететь до Дубая. Самолет семь часов стоит в Абу-Даби.

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Из-за ливней в Объединенных Арабских Эмиратах около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы в аэропортах. Вылеты отменены в связи с погодными условиями. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание», — сказала Ломидзе, передает РИА Новости. В Дубае начались сильные ливни 16 апреля. В связи с этим отменены авиарейсы, перекрыты дороги и не работают торговые центры. Некоторые россияне оказались заперты в торговых центрах из-за затопления помещений. Также сообщалось, что 50 пассажиров рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» не могут долететь до Дубая. Самолет семь часов стоит в Абу-Даби.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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