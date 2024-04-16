Из подтопленного ОАЭ не могут вылететь около 2,5 тысячи россиян

Глава АТОР: около 2,5 тысячи россиян ожидают вылета из подтопленного ОАЭ

17 апреля 2024 в 01:55 Размер текста - 17 +

Из-за ливней в ОАЭ россияне застряли в аэропортах Фото: Сергей Леонов © URA.RU Из-за ливней в Объединенных Арабских Эмиратах около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы в аэропортах. Вылеты отменены в связи с погодными условиями. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание», — сказала Ломидзе, передает РИА Новости. В Дубае начались сильные ливни 16 апреля. В связи с этим отменены авиарейсы, перекрыты дороги и не работают торговые центры. Некоторые россияне оказались заперты в торговых центрах из-за затопления помещений. Также сообщалось, что 50 пассажиров рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» не могут долететь до Дубая. Самолет семь часов стоит в Абу-Даби. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за ливней в Объединенных Арабских Эмиратах около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы в аэропортах. Вылеты отменены в связи с погодными условиями. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание», — сказала Ломидзе, передает РИА Новости. В Дубае начались сильные ливни 16 апреля. В связи с этим отменены авиарейсы, перекрыты дороги и не работают торговые центры. Некоторые россияне оказались заперты в торговых центрах из-за затопления помещений. Также сообщалось, что 50 пассажиров рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» не могут долететь до Дубая. Самолет семь часов стоит в Абу-Даби.