Бастрыкин вступился за тюменских детей, которых избивает отец

В деревне Тюменской области отец регулярно бьет двух несовершеннолетних детей и злоупотребляет алкоголем. С просьбой лишить мужчину родительских прав к главе СК РФ Александру Бастрыкину обратилась их мать.
«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Новой Деревне Тюменской области многодетная мать хочет лишить родительских прав своего бывшего мужа в отношении двух несовершеннолетних детей. Женщина сообщает, что мужчина злоупотребляет алкоголем и систематически бьет детей», — сообщаются подробности в telegram-канале ведомства.
По данной информации следователями проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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В деревне Тюменской области отец регулярно бьет двух несовершеннолетних детей и злоупотребляет алкоголем. С просьбой лишить мужчину родительских прав к главе СК РФ Александру Бастрыкину обратилась их мать. «В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Новой Деревне Тюменской области многодетная мать хочет лишить родительских прав своего бывшего мужа в отношении двух несовершеннолетних детей. Женщина сообщает, что мужчина злоупотребляет алкоголем и систематически бьет детей», — сообщаются подробности в telegram-канале ведомства. По данной информации следователями проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.