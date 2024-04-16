16 апреля 2024

Бастрыкин вступился за тюменских детей, которых избивает отец

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Бывшая жена хочет лишить нерадивого отца родительских прав Фото:

В деревне Тюменской области отец регулярно бьет двух несовершеннолетних детей и злоупотребляет алкоголем. С просьбой лишить мужчину родительских прав к главе СК РФ Александру Бастрыкину обратилась их мать.

«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Новой Деревне Тюменской области многодетная мать хочет лишить родительских прав своего бывшего мужа в отношении двух несовершеннолетних детей. Женщина сообщает, что мужчина злоупотребляет алкоголем и систематически бьет детей», — сообщаются подробности в telegram-канале ведомства.

По данной информации следователями проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Тюменской области отец регулярно бьет двух несовершеннолетних детей и злоупотребляет алкоголем. С просьбой лишить мужчину родительских прав к главе СК РФ Александру Бастрыкину обратилась их мать. «В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Новой Деревне Тюменской области многодетная мать хочет лишить родительских прав своего бывшего мужа в отношении двух несовершеннолетних детей. Женщина сообщает, что мужчина злоупотребляет алкоголем и систематически бьет детей», — сообщаются подробности в telegram-канале ведомства. По данной информации следователями проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...