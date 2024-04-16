Бастрыкин вступился за тюменских детей, которых избивает отец

17 апреля 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Бывшая жена хочет лишить нерадивого отца родительских прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Тюменской области отец регулярно бьет двух несовершеннолетних детей и злоупотребляет алкоголем. С просьбой лишить мужчину родительских прав к главе СК РФ Александру Бастрыкину обратилась их мать. «В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Новой Деревне Тюменской области многодетная мать хочет лишить родительских прав своего бывшего мужа в отношении двух несовершеннолетних детей. Женщина сообщает, что мужчина злоупотребляет алкоголем и систематически бьет детей», — сообщаются подробности в telegram-канале ведомства. По данной информации следователями проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Тюменской области отец регулярно бьет двух несовершеннолетних детей и злоупотребляет алкоголем. С просьбой лишить мужчину родительских прав к главе СК РФ Александру Бастрыкину обратилась их мать. «В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Новой Деревне Тюменской области многодетная мать хочет лишить родительских прав своего бывшего мужа в отношении двух несовершеннолетних детей. Женщина сообщает, что мужчина злоупотребляет алкоголем и систематически бьет детей», — сообщаются подробности в telegram-канале ведомства. По данной информации следователями проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.