Начальник челябинского полицейского главка поздравил ветеранов МВД

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил с праздником ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Об этом URA сообщили в пресс-службе полицейского главка.
«Этот праздник является символом глубокого уважения к старшему поколению стражей правопорядка, признанием заслуг и благодарности всем, кто многие годы самоотверженно и преданно служил Отечеству. Сегодня вы по-прежнему продолжаете вносить практический вклад в дело борьбы с преступностью, оставаясь образцом стойкости характера и силы духа», — говорится в поздравлении руководителя полицейского главка региона.
Михаил Скоков подчеркнул, что своим упорным трудом ветераны заложили тот фундамент, на котором сейчас работает полиция Челябинской области. Он пожелал крепкого здоровья, долголетия, оптимизма, бодрости духа и неисчерпаемого запаса энергии.
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