Дуров сообщил о чрезмерном внимании со стороны ФБР в США

Предприниматель Павел Дуров заявил, что ФБР и американские службы безопасности пристально следят за ним. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он признался, что одного из его сотрудников пытались завербовать.
«Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера», — сказал он в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону.
Дуров дал большое интервью Карлсону. Его можно посмотреть на официальном сайте журналиста. Бизнесмен уже рассказал, что не верит в безопасность американских платформ.
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