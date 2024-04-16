Дуров сообщил о чрезмерном внимании со стороны ФБР в США

17 апреля 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

Основатель Telegram Павел Дуров пожаловался на слежку со стороны ФБР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприниматель Павел Дуров заявил, что ФБР и американские службы безопасности пристально следят за ним. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он признался, что одного из его сотрудников пытались завербовать. «Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера», — сказал он в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров дал большое интервью Карлсону. Его можно посмотреть на официальном сайте журналиста. Бизнесмен уже рассказал, что не верит в безопасность американских платформ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель Павел Дуров заявил, что ФБР и американские службы безопасности пристально следят за ним. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он признался, что одного из его сотрудников пытались завербовать. «Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера», — сказал он в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров дал большое интервью Карлсону. Его можно посмотреть на официальном сайте журналиста. Бизнесмен уже рассказал, что не верит в безопасность американских платформ.