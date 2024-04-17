Четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ

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Клипарт. Екатеринбург, рубль, юань, обмен валют
Из-за опасения вторичных санкций КНР отказывается принимать юани из РФ Фото:

Из-за опасения вторичных санкций со стороны США несколько банков Китая перестали принимать платежи в юанях из РФ. К крупным финансовым учреждениям КНР начали присоединяться и небольшие организации.

«Издание уточняет, что с конца марта перестали принимать юани из РФ ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Небольшие игроки тоже последовали их примеру и начали вводить ужесточения», — рассказывают «Известия».

Издание уточняет, что такие меры связаны с риском вторичных санкций. В Китай возвращается почти 80% платежей из России. Особенно усложнились расчеты за промышленные товары. При этом транзакции за обычные потребительские продукты КНР все еще может пропускать. Эксперты подчеркивают — импорт оборудования, который оказался в связи с этим очень затруднен в апреле, продолжится и в мае.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что Россия и Китай еще не наладили полноценную торговлю в национальной валюте. Подавляющее большинство, 90% китайских предприятий, для международной торговли используют доллар, уточнил он.

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Из-за опасения вторичных санкций со стороны США несколько банков Китая перестали принимать платежи в юанях из РФ. К крупным финансовым учреждениям КНР начали присоединяться и небольшие организации. «Издание уточняет, что с конца марта перестали принимать юани из РФ ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Небольшие игроки тоже последовали их примеру и начали вводить ужесточения», — рассказывают «Известия». Издание уточняет, что такие меры связаны с риском вторичных санкций. В Китай возвращается почти 80% платежей из России. Особенно усложнились расчеты за промышленные товары. При этом транзакции за обычные потребительские продукты КНР все еще может пропускать. Эксперты подчеркивают — импорт оборудования, который оказался в связи с этим очень затруднен в апреле, продолжится и в мае. Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что Россия и Китай еще не наладили полноценную торговлю в национальной валюте. Подавляющее большинство, 90% китайских предприятий, для международной торговли используют доллар, уточнил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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