Четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ

17 апреля 2024 в 04:51 Размер текста - 17 +

Из-за опасения вторичных санкций КНР отказывается принимать юани из РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за опасения вторичных санкций со стороны США несколько банков Китая перестали принимать платежи в юанях из РФ. К крупным финансовым учреждениям КНР начали присоединяться и небольшие организации. «Издание уточняет, что с конца марта перестали принимать юани из РФ ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Небольшие игроки тоже последовали их примеру и начали вводить ужесточения», — рассказывают «Известия». Издание уточняет, что такие меры связаны с риском вторичных санкций. В Китай возвращается почти 80% платежей из России. Особенно усложнились расчеты за промышленные товары. При этом транзакции за обычные потребительские продукты КНР все еще может пропускать. Эксперты подчеркивают — импорт оборудования, который оказался в связи с этим очень затруднен в апреле, продолжится и в мае. Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что Россия и Китай еще не наладили полноценную торговлю в национальной валюте. Подавляющее большинство, 90% китайских предприятий, для международной торговли используют доллар, уточнил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за опасения вторичных санкций со стороны США несколько банков Китая перестали принимать платежи в юанях из РФ. К крупным финансовым учреждениям КНР начали присоединяться и небольшие организации. «Издание уточняет, что с конца марта перестали принимать юани из РФ ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Небольшие игроки тоже последовали их примеру и начали вводить ужесточения», — рассказывают «Известия». Издание уточняет, что такие меры связаны с риском вторичных санкций. В Китай возвращается почти 80% платежей из России. Особенно усложнились расчеты за промышленные товары. При этом транзакции за обычные потребительские продукты КНР все еще может пропускать. Эксперты подчеркивают — импорт оборудования, который оказался в связи с этим очень затруднен в апреле, продолжится и в мае. Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что Россия и Китай еще не наладили полноценную торговлю в национальной валюте. Подавляющее большинство, 90% китайских предприятий, для международной торговли используют доллар, уточнил он.