Россия и Китай еще не наладили торговлю в нацвалюте

Депутат Госдумы Говырин: 90% китайских компаний продолжают использовать доллары

22 марта 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

В Китае есть банки, которые работают с РФ, несмотря на санкции, сказал Алексей Говырин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия и Китай еще не наладили полноценную торговлю в национальной валюте, и большинство китайских продавцов продолжают использовать доллар. Об этом сообщил URA.RU член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»). «Подавляющее большинство, 90% китайских предприятий, для международной торговли используют доллар. Проблему с полноценным внедрением юаня в нашей с Китаем торговле еще предстоит решать. Инвестировать в него, кстати, тоже пока не стоит торопиться. Такие вложение несут в себе определенные риски. У нас еще недостаточно развита инфраструктура для использования китайской валюты, а зависимость юаня от доллара пока еще никто не отменял», — сказал Алексей Говырин. Новость по теме Экономист Суслов назвал главные угрозы санкционной политики 2024 года Депутат отметил, что до сих пор есть проблемы с трансграничными переводами, так как некоторые банки отказываются работать с РФ из-за санкций. «В Китае сейчас работает банк ВТБ. Он единственный аккредитованный там, имеет лицензию на расчеты (проводит как внутренние, так и трансграничные операции в юанях и в рублях) и у него там проблем нет. Остальные расчеты, которые идут не через него, могут быть ограничены в связи с тем, что в отношении китайских банков применяются вторичные санкции. Они выражаются в том, что у отделений банков Китая в Америке, то есть тех, которые сегодня отказались от взаимных расчетов Ping An Bank, Bank of Ningbo, происходит блокировка счетов», — объяснил парламентарий. Взаимные расчеты набирают обороты и она в этом направлении развивается, подчеркнул собеседник агентства. «Те, кто ведут экспортную деятельность, делают импортные закупки и так осторожны. Наша страна живет в условиях санкций уже не первый год. Есть определенные обходные пути и каналы для нашего финансового сектора в плане расчетов. Это пока не касается массовых расчетов, но взаимные с Китаем в нацвалютах мы не сокращаем, а наращиваем», — заключил Говырин. Россия взяла курс на отказ от расчета в долларах. Предполагалось, что если странам БРИКС удастся создать собственную единую валюту, то это станет отличным ускорением в проведении дальнейшей дедолларизации. Бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак предупредил, что процесс отказа от американской валюты будет не быстрым. Ряд китайских банков перестали принимать платежи из России, в том числе и в юанях. Причиной этому служит экономическое давление на Китай со стороны США и европейских стран. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что это не скажется на российско-китайских отношениях. По итогам 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вышел на новый уровень, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он составил 18 триллионов рублей, или 1,5 триллиона китайских юаней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Китай еще не наладили полноценную торговлю в национальной валюте, и большинство китайских продавцов продолжают использовать доллар. Об этом сообщил URA.RU член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»). «Подавляющее большинство, 90% китайских предприятий, для международной торговли используют доллар. Проблему с полноценным внедрением юаня в нашей с Китаем торговле еще предстоит решать. Инвестировать в него, кстати, тоже пока не стоит торопиться. Такие вложение несут в себе определенные риски. У нас еще недостаточно развита инфраструктура для использования китайской валюты, а зависимость юаня от доллара пока еще никто не отменял», — сказал Алексей Говырин. Депутат отметил, что до сих пор есть проблемы с трансграничными переводами, так как некоторые банки отказываются работать с РФ из-за санкций. «В Китае сейчас работает банк ВТБ. Он единственный аккредитованный там, имеет лицензию на расчеты (проводит как внутренние, так и трансграничные операции в юанях и в рублях) и у него там проблем нет. Остальные расчеты, которые идут не через него, могут быть ограничены в связи с тем, что в отношении китайских банков применяются вторичные санкции. Они выражаются в том, что у отделений банков Китая в Америке, то есть тех, которые сегодня отказались от взаимных расчетов Ping An Bank, Bank of Ningbo, происходит блокировка счетов», — объяснил парламентарий. Взаимные расчеты набирают обороты и она в этом направлении развивается, подчеркнул собеседник агентства. «Те, кто ведут экспортную деятельность, делают импортные закупки и так осторожны. Наша страна живет в условиях санкций уже не первый год. Есть определенные обходные пути и каналы для нашего финансового сектора в плане расчетов. Это пока не касается массовых расчетов, но взаимные с Китаем в нацвалютах мы не сокращаем, а наращиваем», — заключил Говырин. Россия взяла курс на отказ от расчета в долларах. Предполагалось, что если странам БРИКС удастся создать собственную единую валюту, то это станет отличным ускорением в проведении дальнейшей дедолларизации. Бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак предупредил, что процесс отказа от американской валюты будет не быстрым. Ряд китайских банков перестали принимать платежи из России, в том числе и в юанях. Причиной этому служит экономическое давление на Китай со стороны США и европейских стран. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что это не скажется на российско-китайских отношениях. По итогам 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вышел на новый уровень, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он составил 18 триллионов рублей, или 1,5 триллиона китайских юаней.