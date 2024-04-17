Авиакомпания госкорпорации «Ростех» планирует сменить название

17 апреля 2024 в 05:24 Размер текста - 17 +

По данным источника, авиакомпания решила полностью русифицировать бренд Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания Red Wings, входящая в структуру госкорпорации «Ростех», планирует провести ребрендинг со сменой названия. По сообщению источника на рынке авиаперевозок, причина кроется в желании уйти от иностранного наименования и полностью русифицировать бренд. «Авиакомпания Red Wings (входит в „Ростех“) планирует провести ребрендинг и эксплуатировать только российские самолеты. Новое название еще не утверждено. Решение о ребрендинге принято в связи с желанием уйти от англоязычного названия, утвержденного в целях развития чартерных перевозок», — передает « Коммерсант » информацию от источника. Основной вариант нового названия — «Рассвет». Ребрендинг может обойтись авиакомпании в сумму от 200 миллионов до 1 миллиарда рублей. С 2022 года Red Wings отказалась от эксплуатации своих Airbus, а в августе 2023 года приобрела грузовую Sky Gates с двумя самолетами — Ил-76 и Ил-96. Авиакомпания Red Wings ранее приняла решение об отмене рейсов в Египет из таких российских городов, как Москва, Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург. Вместо этого туристы, сотрудничающие с туроператором FUN&SUN, будут перевозиться на самолетах египетского авиаперевозчика AlMasria с 5 декабря 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания Red Wings, входящая в структуру госкорпорации «Ростех», планирует провести ребрендинг со сменой названия. По сообщению источника на рынке авиаперевозок, причина кроется в желании уйти от иностранного наименования и полностью русифицировать бренд. «Авиакомпания Red Wings (входит в „Ростех“) планирует провести ребрендинг и эксплуатировать только российские самолеты. Новое название еще не утверждено. Решение о ребрендинге принято в связи с желанием уйти от англоязычного названия, утвержденного в целях развития чартерных перевозок», — передает «Коммерсант» информацию от источника. Основной вариант нового названия — «Рассвет». Ребрендинг может обойтись авиакомпании в сумму от 200 миллионов до 1 миллиарда рублей. С 2022 года Red Wings отказалась от эксплуатации своих Airbus, а в августе 2023 года приобрела грузовую Sky Gates с двумя самолетами — Ил-76 и Ил-96. Авиакомпания Red Wings ранее приняла решение об отмене рейсов в Египет из таких российских городов, как Москва, Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург. Вместо этого туристы, сотрудничающие с туроператором FUN&SUN, будут перевозиться на самолетах египетского авиаперевозчика AlMasria с 5 декабря 2023 года.