Red Wings не будут летать из российских городов в Египет

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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, авиакомпания red wings
Red Wings отменили рейсы в Египет Фото:

Авиакомпания Red Wings приняла решение об отмене рейсов в Египет из таких российских городов, как Москва, Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург. Об этом рассказали в Ассоциации Туроператоров.

«Red Wings отменили полетную программу в Египет из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга», — сообщили в ассоциации. Там добавили, что вместо этого туристы, сотрудничающие с туроператором FUN&SUN, будут перевозиться на самолетах египетского авиаперевозчика AlMasria, начиная с 5 декабря.

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Авиакомпания Red Wings приняла решение об отмене рейсов в Египет из таких российских городов, как Москва, Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург. Об этом рассказали в Ассоциации Туроператоров. «Red Wings отменили полетную программу в Египет из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга», — сообщили в ассоциации. Там добавили, что вместо этого туристы, сотрудничающие с туроператором FUN&SUN, будут перевозиться на самолетах египетского авиаперевозчика AlMasria, начиная с 5 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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