Red Wings не будут летать из российских городов в Египет

Red Wings отменили рейсы в Египет
Авиакомпания Red Wings приняла решение об отмене рейсов в Египет из таких российских городов, как Москва, Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург. Об этом рассказали в Ассоциации Туроператоров.
«Red Wings отменили полетную программу в Египет из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга», —
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