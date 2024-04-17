РИАН: Украина ищет наемников в Южной Корее

17 апреля 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

Профессиональная военная подготовка необязательна Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard Украина продолжает попытки найти наемников в Южной Корее, несмотря на сомнительные результаты. Об этом свидетельствуют материалы о вербовочных объявлениях в южнокорейских интернет-сообществах. «В одной украинской боевой группе объявили о наборе сотрудников. В тексте перечислены требования к „специалистам“: возраст 20-35 лет, минимальная физическая форма, „общая адекватность“ и другие», — говорится в сообщении, размещенном на южнокорейском интернет-сообществе. Его передает РИА Новости. Профессиональная подготовка, включая квалификации боевого медика, инженера, оператора БПЛА или снайпера, хоть и необязательна, но приветствуется как фактор, повышающий шансы на прием в подразделение. Анонс сопровождался видеороликом с демонстрацией «минимальных физических требований», необходимых для участия в боевых действиях, а также фотографиями военных с украинской символикой. Объявление было размещено в telegram-канале «украинского военного сообщества» и позже переведено на корейский язык, что указывает на целенаправленные попытки вербовки иностранных граждан. Ранее в Минобороны России сообщили, что за время специальной военной операции на Украине было зафиксировано присутствие 15 южнокорейских наемников, из которых пятеро погибли. По сравнению с июнем 2022 года, когда отмечались 13 наемников, Киев привлек лишь двух дополнительных бойцов из Южной Кореи. Неизвестно, остались ли южнокорейские наемники на Украине после сообщения МИД Республики Корея о девяти гражданах, отправившихся туда воевать. Среди них был морской пехотинец, который получил тюремный срок за попытку участия в конфликте. Это известный участник боевых действий Ли Гын и другие его единомышленники получили условные сроки за нарушение миграционного законодательства. В марте 2023 года вернулся бывший спецназовец Ким Чжэ Ген, пробывший на Украине четыре месяца. О судьбе других южнокорейцев, участвовавших в боевых действиях, информация отсутствует. МИД Южной Кореи не подтвердил гибель своих граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина продолжает попытки найти наемников в Южной Корее, несмотря на сомнительные результаты. Об этом свидетельствуют материалы о вербовочных объявлениях в южнокорейских интернет-сообществах. «В одной украинской боевой группе объявили о наборе сотрудников. В тексте перечислены требования к „специалистам“: возраст 20-35 лет, минимальная физическая форма, „общая адекватность“ и другие», — говорится в сообщении, размещенном на южнокорейском интернет-сообществе. Его передает РИА Новости. Профессиональная подготовка, включая квалификации боевого медика, инженера, оператора БПЛА или снайпера, хоть и необязательна, но приветствуется как фактор, повышающий шансы на прием в подразделение. Анонс сопровождался видеороликом с демонстрацией «минимальных физических требований», необходимых для участия в боевых действиях, а также фотографиями военных с украинской символикой. Объявление было размещено в telegram-канале «украинского военного сообщества» и позже переведено на корейский язык, что указывает на целенаправленные попытки вербовки иностранных граждан. Ранее в Минобороны России сообщили, что за время специальной военной операции на Украине было зафиксировано присутствие 15 южнокорейских наемников, из которых пятеро погибли. По сравнению с июнем 2022 года, когда отмечались 13 наемников, Киев привлек лишь двух дополнительных бойцов из Южной Кореи. Неизвестно, остались ли южнокорейские наемники на Украине после сообщения МИД Республики Корея о девяти гражданах, отправившихся туда воевать. Среди них был морской пехотинец, который получил тюремный срок за попытку участия в конфликте. Это известный участник боевых действий Ли Гын и другие его единомышленники получили условные сроки за нарушение миграционного законодательства. В марте 2023 года вернулся бывший спецназовец Ким Чжэ Ген, пробывший на Украине четыре месяца. О судьбе других южнокорейцев, участвовавших в боевых действиях, информация отсутствует. МИД Южной Кореи не подтвердил гибель своих граждан.