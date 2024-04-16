Директор филиала предприятия МВД в ЯНАО наживался на мигрантах

17 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Суд приговорил экс-директора предприятия МВД к крупному штрафу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) суд вынес приговор экс-директору филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» (предприятие входит в структуры МВД) Сергею Бекетову за хищения и злоупотребление служебным положением. Решение опубликовано в карточке судебного дела. «Сергей Бекетов, будучи директором филиала предприятия, которое оказывало услуги мигрантам, переправлял потенциальных клиентов в подконтрольные ему структуры. Своими действиями он причинил ущерб около трех миллионов рублей как филиалу, так и самому предприятию. Суд приговорил его к возмещению нанесенного ущерба и штрафу в размере 450 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту агентства источники, присутствовавшие на судебном процессе. Кроме того, экс-директор лишен права заниматься деятельностью в сфере миграции сроком на три года. Расследование и судебный процесс по делу шел долго, первоначально уголовное дело было направлено на доследование. Благодаря работе следователей и прокуратуры ЯНАО удалось довести процесс до конца и добиться вынесения обвинительного приговора. Решение суда не вступило в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) суд вынес приговор экс-директору филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» (предприятие входит в структуры МВД) Сергею Бекетову за хищения и злоупотребление служебным положением. Решение опубликовано в карточке судебного дела. «Сергей Бекетов, будучи директором филиала предприятия, которое оказывало услуги мигрантам, переправлял потенциальных клиентов в подконтрольные ему структуры. Своими действиями он причинил ущерб около трех миллионов рублей как филиалу, так и самому предприятию. Суд приговорил его к возмещению нанесенного ущерба и штрафу в размере 450 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту агентства источники, присутствовавшие на судебном процессе. Кроме того, экс-директор лишен права заниматься деятельностью в сфере миграции сроком на три года. Расследование и судебный процесс по делу шел долго, первоначально уголовное дело было направлено на доследование. Благодаря работе следователей и прокуратуры ЯНАО удалось довести процесс до конца и добиться вынесения обвинительного приговора. Решение суда не вступило в законную силу.