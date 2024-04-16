Директор филиала предприятия МВД в ЯНАО наживался на мигрантах

В Салехарде (ЯНАО) суд вынес приговор экс-директору филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» (предприятие входит в структуры МВД) Сергею Бекетову за хищения и злоупотребление служебным положением. Решение опубликовано в карточке судебного дела.
«Сергей Бекетов, будучи директором филиала предприятия, которое оказывало услуги мигрантам, переправлял потенциальных клиентов в подконтрольные ему структуры. Своими действиями он причинил ущерб около трех миллионов рублей как филиалу, так и самому предприятию. Суд приговорил его к возмещению нанесенного ущерба и штрафу в размере 450 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту агентства источники, присутствовавшие на судебном процессе.
Кроме того, экс-директор лишен права заниматься деятельностью в сфере миграции сроком на три года. Расследование и судебный процесс по делу шел долго, первоначально уголовное дело было направлено на доследование. Благодаря работе следователей и прокуратуры ЯНАО удалось довести процесс до конца и добиться вынесения обвинительного приговора. Решение суда не вступило в законную силу.
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В Салехарде (ЯНАО) суд вынес приговор экс-директору филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» (предприятие входит в структуры МВД) Сергею Бекетову за хищения и злоупотребление служебным положением. Решение опубликовано в карточке судебного дела. «Сергей Бекетов, будучи директором филиала предприятия, которое оказывало услуги мигрантам, переправлял потенциальных клиентов в подконтрольные ему структуры. Своими действиями он причинил ущерб около трех миллионов рублей как филиалу, так и самому предприятию. Суд приговорил его к возмещению нанесенного ущерба и штрафу в размере 450 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту агентства источники, присутствовавшие на судебном процессе. Кроме того, экс-директор лишен права заниматься деятельностью в сфере миграции сроком на три года. Расследование и судебный процесс по делу шел долго, первоначально уголовное дело было направлено на доследование. Благодаря работе следователей и прокуратуры ЯНАО удалось довести процесс до конца и добиться вынесения обвинительного приговора. Решение суда не вступило в законную силу.