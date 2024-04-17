Нейропсихолог дал советы, как развить память и ничего не забывать

Нейропсихолог Каниметов: для развития памяти надо использовать различные приемы

17 апреля 2024 в 09:11 Размер текста - 17 +

Чтобы развить память, можно повысить качество жизни, добавил Кубат Каниметов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для развития памяти стоит использовать мнемотехнику, когда человек использует ассоциации. Для лучшего запоминания надо «дробить» информацию и использовать и другие техники. Об этом рассказал нейропсихолог Кубат Каниметов. «Популярен метод обратной развертки памяти, когда вы пытаетесь вспомнить прошедший день в обратном порядке, или мнемотехника, когда вы стараетесь запомнить что-то, исходя из своих ассоциаций. Также и метод Пифагора, когда новые для себя слова вы развешиваете на записках по комнате. Все это будет попыткой искусственно запомнить что-то», — рассказал Кубат Каниметов в разговоре с радио « Спутник ». Такие приемы называются искусственными способами запомнить информацию. Для ее лучшего усвоения, надо «дробить» данные по частям, отметил эксперт. Чтобы улучшить результат, надо задействовать как можно больше органов чувств для запоминания. Например, записать что-то нужное на телефоне, потом от руки на бумаге и произнести вслух. Таким образом включается мышечная память. Такие способы будут работать только во времени. Если студент хочет воспользоваться приемами в последнюю ночь перед экзаменом, скорее всего, у него ничего не получится. Потому что поступаемой информации за раз слишком много. Каниметов утверждает, что вместо искусственных методов запоминания следует фокусироваться на улучшении нейровозможностей человека. Сделать это можно, изменив образа жизни. Например, регулярно заниматься спортом, изучать новые языки и правильное питаться. Это повысит общее качество выполнения задач и сделает человека более внимательным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для развития памяти стоит использовать мнемотехнику, когда человек использует ассоциации. Для лучшего запоминания надо «дробить» информацию и использовать и другие техники. Об этом рассказал нейропсихолог Кубат Каниметов. «Популярен метод обратной развертки памяти, когда вы пытаетесь вспомнить прошедший день в обратном порядке, или мнемотехника, когда вы стараетесь запомнить что-то, исходя из своих ассоциаций. Также и метод Пифагора, когда новые для себя слова вы развешиваете на записках по комнате. Все это будет попыткой искусственно запомнить что-то», — рассказал Кубат Каниметов в разговоре с радио «Спутник». Такие приемы называются искусственными способами запомнить информацию. Для ее лучшего усвоения, надо «дробить» данные по частям, отметил эксперт. Чтобы улучшить результат, надо задействовать как можно больше органов чувств для запоминания. Например, записать что-то нужное на телефоне, потом от руки на бумаге и произнести вслух. Таким образом включается мышечная память. Такие способы будут работать только во времени. Если студент хочет воспользоваться приемами в последнюю ночь перед экзаменом, скорее всего, у него ничего не получится. Потому что поступаемой информации за раз слишком много. Каниметов утверждает, что вместо искусственных методов запоминания следует фокусироваться на улучшении нейровозможностей человека. Сделать это можно, изменив образа жизни. Например, регулярно заниматься спортом, изучать новые языки и правильное питаться. Это повысит общее качество выполнения задач и сделает человека более внимательным.