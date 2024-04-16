Как и куда пострадавшим от наводнения курганцам обратиться за матпомощью

Пострадавшим от наводнения курганцам дадут выплаты

17 апреля 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

Курганцам выплатят матпомощь из-за наводнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане начнут предоставлять материальную помощь пострадавшим от масштабного паводка. Чиновники заявили о выплатах для тех, у кого дома оказались затоплены. О том, как подать заявление и куда курганцы могут обратиться, сообщается в официальном telegram-канале городской администрации. «В Курганской области и городе Кургане выплачивают материальную помощь пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, дома которых были подтоплены. В случае, если ваш дом подтоплен во время паводка, для получения единовременной материальной помощи можно подать заявление несколькими способами», — указано в посте telegram-канала «Город Курган». Сообщается, что обращение можно подать через Госуслуги, департамент природных ресурсов и в одном из отделений МФЦ. По каким адресам можно написать заявление на выплату: ул. Куйбышева, 144, стр. 41;

ул. Невежина, 3, стр. 10 (ТРЦ «РИО», 2-й этаж);

Заозерный, 5-й мкр-н, 37;

пр-т Конституции, 73/1. Отмечается, что с 17 апреля заявление на материальную помощь можно написать в мэрии Кургана. Между тем, чиновники пояснили, что выплаты по 10 000 рублей будут выданы в том случае, если орган местного самоуправления подтвердил затопление дома. Также нужно иметь регистрацию и доказательство проживания. «Срок принятия решения о назначении выплаты — не более 11 дней. Срок обращения за государственной услугой составляет не более 3-х месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации», — указано в посте мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане начнут предоставлять материальную помощь пострадавшим от масштабного паводка. Чиновники заявили о выплатах для тех, у кого дома оказались затоплены. О том, как подать заявление и куда курганцы могут обратиться, сообщается в официальном telegram-канале городской администрации. «В Курганской области и городе Кургане выплачивают материальную помощь пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, дома которых были подтоплены. В случае, если ваш дом подтоплен во время паводка, для получения единовременной материальной помощи можно подать заявление несколькими способами», — указано в посте telegram-канала «Город Курган». Сообщается, что обращение можно подать через Госуслуги, департамент природных ресурсов и в одном из отделений МФЦ. По каким адресам можно написать заявление на выплату: Отмечается, что с 17 апреля заявление на материальную помощь можно написать в мэрии Кургана. Между тем, чиновники пояснили, что выплаты по 10 000 рублей будут выданы в том случае, если орган местного самоуправления подтвердил затопление дома. Также нужно иметь регистрацию и доказательство проживания. «Срок принятия решения о назначении выплаты — не более 11 дней. Срок обращения за государственной услугой составляет не более 3-х месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации», — указано в посте мэрии.