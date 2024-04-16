16 апреля 2024

Как и куда пострадавшим от наводнения курганцам обратиться за матпомощью

Пострадавшим от наводнения курганцам дадут выплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Звериноголовское. Курган, крыша, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, потоп, дом
Курганцам выплатят матпомощь из-за наводнения Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане начнут предоставлять материальную помощь пострадавшим от масштабного паводка. Чиновники заявили о выплатах для тех, у кого дома оказались затоплены. О том, как подать заявление и куда курганцы могут обратиться, сообщается в официальном telegram-канале городской администрации.

«В Курганской области и городе Кургане выплачивают материальную помощь пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, дома которых были подтоплены. В случае, если ваш дом подтоплен во время паводка, для получения единовременной материальной помощи можно подать заявление несколькими способами», — указано в посте telegram-канала «Город Курган». Сообщается, что обращение можно подать через Госуслуги, департамент природных ресурсов и в одном из отделений МФЦ.

По каким адресам можно написать заявление на выплату:

  • ул. Куйбышева, 144, стр. 41;
  • ул. Невежина, 3, стр. 10 (ТРЦ «РИО», 2-й этаж);
  • Заозерный, 5-й мкр-н, 37;
  • пр-т Конституции, 73/1.

Отмечается, что с 17 апреля заявление на материальную помощь можно написать в мэрии Кургана. Между тем, чиновники пояснили, что выплаты по 10 000 рублей будут выданы в том случае, если орган местного самоуправления подтвердил затопление дома. Также нужно иметь регистрацию и доказательство проживания. «Срок принятия решения о назначении выплаты — не более 11 дней. Срок обращения за государственной услугой составляет не более 3-х месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации», — указано в посте мэрии.

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В Кургане начнут предоставлять материальную помощь пострадавшим от масштабного паводка. Чиновники заявили о выплатах для тех, у кого дома оказались затоплены. О том, как подать заявление и куда курганцы могут обратиться, сообщается в официальном telegram-канале городской администрации. «В Курганской области и городе Кургане выплачивают материальную помощь пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, дома которых были подтоплены. В случае, если ваш дом подтоплен во время паводка, для получения единовременной материальной помощи можно подать заявление несколькими способами», — указано в посте telegram-канала «Город Курган». Сообщается, что обращение можно подать через Госуслуги, департамент природных ресурсов и в одном из отделений МФЦ. По каким адресам можно написать заявление на выплату: Отмечается, что с 17 апреля заявление на материальную помощь можно написать в мэрии Кургана. Между тем, чиновники пояснили, что выплаты по 10 000 рублей будут выданы в том случае, если орган местного самоуправления подтвердил затопление дома. Также нужно иметь регистрацию и доказательство проживания. «Срок принятия решения о назначении выплаты — не более 11 дней. Срок обращения за государственной услугой составляет не более 3-х месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации», — указано в посте мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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