Когда следует сажать кабачки

Биолог Татаренко: сажать кабачки на рассаду нужно после 20 апреля

17 апреля 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Марина Татаренко сообщила, что пересаживать кабачки нужно в конце мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Кабачки на рассаду нужно сажать после 20 апреля. Об этом сообщила биолог Марина Татаренко. «Кабачки на рассаду обычно сажают после 20 апреля и обязательно обеспечивают им хорошее освещение (при недостатке солнечного света — фитолампами — прим. URA.RU), чтобы они не вытянулись», — сообщила Татаренко в беседе с «Известиями». По ее словам, кабачки требуют акклиматизации в период пересадки и предпочитают хорошо прогретую землю, при температуре не меньше 15 градусов. Татаренко отметила, что лучше всего пересаживать овощ в конце мая. Для ускорения прорастания семян рекомендуется замачивание и создание парникового эффекта. Сбор урожая кабачков начинается примерно через 50-60 дней после всходов и проводится несколько раз в неделю для предотвращения перерастания плодов. Кабачки являются источником важных минералов, таких как магний и калий, которые играют ключевую роль в питании сердечной мышцы. Этот овощ также содержит железо, способствующее нормализации кровообращения и увеличению уровня кислорода в крови. Повышенный кислородный баланс способствует повышению выносливости и укреплению организма, в том числе сердечно-сосудистой системы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кабачки на рассаду нужно сажать после 20 апреля. Об этом сообщила биолог Марина Татаренко. «Кабачки на рассаду обычно сажают после 20 апреля и обязательно обеспечивают им хорошее освещение (при недостатке солнечного света — фитолампами — прим. URA.RU), чтобы они не вытянулись», — сообщила Татаренко в беседе с «Известиями». По ее словам, кабачки требуют акклиматизации в период пересадки и предпочитают хорошо прогретую землю, при температуре не меньше 15 градусов. Татаренко отметила, что лучше всего пересаживать овощ в конце мая. Для ускорения прорастания семян рекомендуется замачивание и создание парникового эффекта. Сбор урожая кабачков начинается примерно через 50-60 дней после всходов и проводится несколько раз в неделю для предотвращения перерастания плодов. Кабачки являются источником важных минералов, таких как магний и калий, которые играют ключевую роль в питании сердечной мышцы. Этот овощ также содержит железо, способствующее нормализации кровообращения и увеличению уровня кислорода в крови. Повышенный кислородный баланс способствует повышению выносливости и укреплению организма, в том числе сердечно-сосудистой системы.