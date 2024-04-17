Когда следует сажать кабачки

Биолог Татаренко: сажать кабачки на рассаду нужно после 20 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, овощи, торговля, кабачки, кабачок, цукини
Марина Татаренко сообщила, что пересаживать кабачки нужно в конце мая Фото:

Кабачки на рассаду нужно сажать после 20 апреля. Об этом сообщила биолог Марина Татаренко.

«Кабачки на рассаду обычно сажают после 20 апреля и обязательно обеспечивают им хорошее освещение (при недостатке солнечного света — фитолампами — прим. URA.RU), чтобы они не вытянулись», — сообщила Татаренко в беседе с «Известиями». По ее словам, кабачки требуют акклиматизации в период пересадки и предпочитают хорошо прогретую землю, при температуре не меньше 15 градусов.

Татаренко отметила, что лучше всего пересаживать овощ в конце мая. Для ускорения прорастания семян рекомендуется замачивание и создание парникового эффекта. Сбор урожая кабачков начинается примерно через 50-60 дней после всходов и проводится несколько раз в неделю для предотвращения перерастания плодов.

Кабачки являются источником важных минералов, таких как магний и калий, которые играют ключевую роль в питании сердечной мышцы. Этот овощ также содержит железо, способствующее нормализации кровообращения и увеличению уровня кислорода в крови. Повышенный кислородный баланс способствует повышению выносливости и укреплению организма, в том числе сердечно-сосудистой системы.

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Кабачки на рассаду нужно сажать после 20 апреля. Об этом сообщила биолог Марина Татаренко. «Кабачки на рассаду обычно сажают после 20 апреля и обязательно обеспечивают им хорошее освещение (при недостатке солнечного света — фитолампами — прим. URA.RU), чтобы они не вытянулись», — сообщила Татаренко в беседе с «Известиями». По ее словам, кабачки требуют акклиматизации в период пересадки и предпочитают хорошо прогретую землю, при температуре не меньше 15 градусов. Татаренко отметила, что лучше всего пересаживать овощ в конце мая. Для ускорения прорастания семян рекомендуется замачивание и создание парникового эффекта. Сбор урожая кабачков начинается примерно через 50-60 дней после всходов и проводится несколько раз в неделю для предотвращения перерастания плодов. Кабачки являются источником важных минералов, таких как магний и калий, которые играют ключевую роль в питании сердечной мышцы. Этот овощ также содержит железо, способствующее нормализации кровообращения и увеличению уровня кислорода в крови. Повышенный кислородный баланс способствует повышению выносливости и укреплению организма, в том числе сердечно-сосудистой системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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