На четыре года дисквалифицирован спортсмен магнитогорского клуба «Металлург»

17 апреля 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Спортсмены делали ставки на результаты игр, что запрещено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российская федерация баскетбола дисквалифицировала спортсмена магнитогорского баскетбольного клуба «Металлург» (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе РФБ. «Комиссией РФБ было принято решение дисквалифицировать (отстранить от участия во всех официальных соревнованиях по виду спорта „баскетбол“) спортсмена БК „Металлург“ Александра Амелина на 48 календарных месяцев (до 02.04.2028 года). Спортсмен дисквалифицирован за участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на результаты матчей Чемпионата России по баскетболу 3×3 среди мужских команд сезона 2023/2024 годов, проходивших в Обнинске с 24 по 27 ноября 2023 года», — уточнили в пресс-службе федерации. Комиссия РФБ также постановила дисквалифицировать сопровождающего команды «MMK-DG» (Магнитогорск) Евгения Лозу. В отношении Лозы дисквалификация пожизненная. Комиссия установила, что Амелин и Лоза имели аккаунты на сайте букмекерской конторы в интернете. С этих аккаунтов делались ставки на матчи соревнований, проводимых Российской федерацией баскетбола. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская федерация баскетбола дисквалифицировала спортсмена магнитогорского баскетбольного клуба «Металлург» (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе РФБ. «Комиссией РФБ было принято решение дисквалифицировать (отстранить от участия во всех официальных соревнованиях по виду спорта „баскетбол“) спортсмена БК „Металлург“ Александра Амелина на 48 календарных месяцев (до 02.04.2028 года). Спортсмен дисквалифицирован за участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на результаты матчей Чемпионата России по баскетболу 3×3 среди мужских команд сезона 2023/2024 годов, проходивших в Обнинске с 24 по 27 ноября 2023 года», — уточнили в пресс-службе федерации. Комиссия РФБ также постановила дисквалифицировать сопровождающего команды «MMK-DG» (Магнитогорск) Евгения Лозу. В отношении Лозы дисквалификация пожизненная. Комиссия установила, что Амелин и Лоза имели аккаунты на сайте букмекерской конторы в интернете. С этих аккаунтов делались ставки на матчи соревнований, проводимых Российской федерацией баскетбола.