Уровень Тобола в Кургане приближается к девяти метрам

17 апреля 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

В Кургане вырос уровень Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в курганской реке Тобол приближается к девяти метрам. На 17 марта показатель составил 883 сантиметра. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «Уровень воды в районе Кургана стремительно приближается к отметке 9 метров. За последние 2 часа уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос еще на 18 см. На 17 апреля на 10:00 уровень составляет 883 см. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово», — указано в посте канала. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Вся актуальная информация появляется в онлайн-трансляции, запущенной URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в курганской реке Тобол приближается к девяти метрам. На 17 марта показатель составил 883 сантиметра. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «Уровень воды в районе Кургана стремительно приближается к отметке 9 метров. За последние 2 часа уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос еще на 18 см. На 17 апреля на 10:00 уровень составляет 883 см. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово», — указано в посте канала. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Вся актуальная информация появляется в онлайн-трансляции, запущенной URA.RU.