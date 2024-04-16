16 апреля 2024

Уровень Тобола в Кургане приближается к девяти метрам

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Набережная Тобола. Курган, набережная, дамба, набереженая тобола
В Кургане вырос уровень Тобола Фото:
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Уровень воды в курганской реке Тобол приближается к девяти метрам. На 17 марта показатель составил 883 сантиметра. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области.

«Уровень воды в районе Кургана стремительно приближается к отметке 9 метров. За последние 2 часа уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос еще на 18 см. На 17 апреля на 10:00 уровень составляет 883 см. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово», — указано в посте канала.

Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Вся актуальная информация появляется в онлайн-трансляции, запущенной URA.RU.

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Уровень воды в курганской реке Тобол приближается к девяти метрам. На 17 марта показатель составил 883 сантиметра. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «Уровень воды в районе Кургана стремительно приближается к отметке 9 метров. За последние 2 часа уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос еще на 18 см. На 17 апреля на 10:00 уровень составляет 883 см. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово», — указано в посте канала. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Вся актуальная информация появляется в онлайн-трансляции, запущенной URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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