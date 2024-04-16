Северное сияние можно было наблюдать в разных уголках Пермского края
В Пермском крае в ночь на 17 апреля можно было наблюдать полярное сияние. Фотографии природного явления опубликовали в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram жители города Нытва и поселка Орел-городок (Усолье).
«Полчаса назад в небе над Орлом играло Северное сияние. Ну, красота же!», — поделилась фотографией увиденного пользователь Daria Valeryevna в группе «Орел-городок».
Ранее полярное сияние жители Прикамья могли наблюдать в ноябре 2023 года. Причиной его появления тогда стала магнитная буря, сообщали пермские астрономы-любители.
Таким увидели полярное сияние жители поселка Орел-городок
Полярное сияние в Нытве
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!