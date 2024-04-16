16 апреля 2024

Над Пермским краем замечено полярное сияние. Фото

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Полярное сияние
Северное сияние можно было наблюдать в разных уголках Пермского края Фото:

В Пермском крае в ночь на 17 апреля можно было наблюдать полярное сияние. Фотографии природного явления опубликовали в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram жители города Нытва и поселка Орел-городок (Усолье).

«Полчаса назад в небе над Орлом играло Северное сияние. Ну, красота же!», — поделилась фотографией увиденного пользователь Daria Valeryevna в группе «Орел-городок».

Ранее полярное сияние жители Прикамья могли наблюдать в ноябре 2023 года. Причиной его появления тогда стала магнитная буря, сообщали пермские астрономы-любители.

Таким увидели полярное сияние жители поселка Орел-городок
Таким увидели полярное сияние жители поселка Орел-городок

Полярное сияние в Нытве
Полярное сияние в Нытве

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В Пермском крае в ночь на 17 апреля можно было наблюдать полярное сияние. Фотографии природного явления опубликовали в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram жители города Нытва и поселка Орел-городок (Усолье). «Полчаса назад в небе над Орлом играло Северное сияние. Ну, красота же!», — поделилась фотографией увиденного пользователь Daria Valeryevna в группе «Орел-городок». Ранее полярное сияние жители Прикамья могли наблюдать в ноябре 2023 года. Причиной его появления тогда стала магнитная буря, сообщали пермские астрономы-любители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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