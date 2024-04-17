В Орловской области сбит беспилотник ВСУ

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Андрей Клычков сообщил, что никто не пострадал из-за атаки дрона ВСУ Фото:

Украинской беспилотник предпринял попытку атаковать Орловскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. По его словам, пострадавших нет.

«Сегодня ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА», — написал Клычков в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал, повреждения зданий отсутствуют.

По словам Клычкова, на месте инцидента находятся спецслужбы. Он подчеркнул, что ситуация под контролем.

Ранее ВСУ уже предпринимали попытку атаковать дронами Орловскую область. По словам Клычкова, системы ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА.

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Украинской беспилотник предпринял попытку атаковать Орловскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. По его словам, пострадавших нет. «Сегодня ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА», — написал Клычков в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал, повреждения зданий отсутствуют. По словам Клычкова, на месте инцидента находятся спецслужбы. Он подчеркнул, что ситуация под контролем. Ранее ВСУ уже предпринимали попытку атаковать дронами Орловскую область. По словам Клычкова, системы ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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