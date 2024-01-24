ВСУ атаковали Орловскую область беспилотниками

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Системы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Орловскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В небе над Орловской областью системы ПВО уничтожили несколько беспилотников ВСУ. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков.

«Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты», — написал Клычков в своем telegram-канале. Он добавил, что звуки, которые были слышны в небе над городом Орел, были результатом действий Минобороны РФ.

Чтобы обеспечить безопасность жителей и провести необходимые мероприятия, в Железнодорожном и Северном районах были мобилизованы службы безопасности и правоохранительные органы. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, заключил губернатор.

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В небе над Орловской областью системы ПВО уничтожили несколько беспилотников ВСУ. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков. «Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты», — написал Клычков в своем telegram-канале. Он добавил, что звуки, которые были слышны в небе над городом Орел, были результатом действий Минобороны РФ. Чтобы обеспечить безопасность жителей и провести необходимые мероприятия, в Железнодорожном и Северном районах были мобилизованы службы безопасности и правоохранительные органы. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, заключил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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