ВСУ атаковали Орловскую область беспилотниками

Системы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Орловскую область
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В небе над Орловской областью системы ПВО уничтожили несколько беспилотников ВСУ. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков.
«Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты», —
Чтобы обеспечить безопасность жителей и провести необходимые мероприятия, в Железнодорожном и Северном районах были мобилизованы службы безопасности и правоохранительные органы. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, заключил губернатор.
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