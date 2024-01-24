ВСУ атаковали Орловскую область беспилотниками

24 января 2024 в 09:02 Размер текста - 17 +

Системы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Орловскую область Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В небе над Орловской областью системы ПВО уничтожили несколько беспилотников ВСУ. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков. «Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты», — написал Клычков в своем telegram-канале. Он добавил, что звуки, которые были слышны в небе над городом Орел, были результатом действий Минобороны РФ. Чтобы обеспечить безопасность жителей и провести необходимые мероприятия, в Железнодорожном и Северном районах были мобилизованы службы безопасности и правоохранительные органы. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, заключил губернатор.

В небе над Орловской областью системы ПВО уничтожили несколько беспилотников ВСУ. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков. «Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты», — написал Клычков в своем telegram-канале. Он добавил, что звуки, которые были слышны в небе над городом Орел, были результатом действий Минобороны РФ. Чтобы обеспечить безопасность жителей и провести необходимые мероприятия, в Железнодорожном и Северном районах были мобилизованы службы безопасности и правоохранительные органы. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, заключил губернатор.