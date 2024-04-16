16 апреля 2024

В двух районах Челябинской области сохраняется режим ЧС

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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, шоссе тюнина, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Из-за паводка в Верхнеуральском и Чебаркульском районах продолжается режим ЧС Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Челябинской области из-за паводка на территориях Верхнеуральского и Чебаркульского районов сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства безопасности по региону.

«Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Верхнеуральского, Чебаркульского районов. На контроле находится один участок места перелива воды через автомобильную дорогу в Аше», — сообщили в пресс-службе

В связи со стабилизацией ситуации в поселке Бажова с контроля сняли одно подтопление приусадебного участка. Восстановлено также автомобильное движение в поселках: Кызыл — Маяк Варненского района, Рымникский и Мариинский Брединского района. Режим повышенной готовности остается в Уйском районе, в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе.

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В Челябинской области из-за паводка на территориях Верхнеуральского и Чебаркульского районов сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства безопасности по региону. «Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Верхнеуральского, Чебаркульского районов. На контроле находится один участок места перелива воды через автомобильную дорогу в Аше», — сообщили в пресс-службе В связи со стабилизацией ситуации в поселке Бажова с контроля сняли одно подтопление приусадебного участка. Восстановлено также автомобильное движение в поселках: Кызыл — Маяк Варненского района, Рымникский и Мариинский Брединского района. Режим повышенной готовности остается в Уйском районе, в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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