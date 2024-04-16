В двух районах Челябинской области сохраняется режим ЧС

В Челябинской области из-за паводка на территориях Верхнеуральского и Чебаркульского районов сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства безопасности по региону.
«Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Верхнеуральского, Чебаркульского районов. На контроле находится один участок места перелива воды через автомобильную дорогу в Аше», — сообщили в пресс-службе
В связи со стабилизацией ситуации в поселке Бажова с контроля сняли одно подтопление приусадебного участка. Восстановлено также автомобильное движение в поселках: Кызыл — Маяк Варненского района, Рымникский и Мариинский Брединского района. Режим повышенной готовности остается в Уйском районе, в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе.
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