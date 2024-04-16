Общество В двух районах Челябинской области сохраняется режим ЧС 17 апреля 2024 в 10:44 Размер текста - 17 + Из-за паводка в Верхнеуральском и Чебаркульском районах продолжается режим ЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В Челябинской области из-за паводка на территориях Верхнеуральского и Чебаркульского районов сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства безопасности по региону. «Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Верхнеуральского, Чебаркульского районов. На контроле находится один участок места перелива воды через автомобильную дорогу в Аше», — сообщили в пресс-службе В связи со стабилизацией ситуации в поселке Бажова с контроля сняли одно подтопление приусадебного участка. Восстановлено также автомобильное движение в поселках: Кызыл — Маяк Варненского района, Рымникский и Мариинский Брединского района. Режим повышенной готовности остается в Уйском районе, в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области из-за паводка на территориях Верхнеуральского и Чебаркульского районов сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства безопасности по региону. «Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Верхнеуральского, Чебаркульского районов. На контроле находится один участок места перелива воды через автомобильную дорогу в Аше», — сообщили в пресс-службе В связи со стабилизацией ситуации в поселке Бажова с контроля сняли одно подтопление приусадебного участка. Восстановлено также автомобильное движение в поселках: Кызыл — Маяк Варненского района, Рымникский и Мариинский Брединского района. Режим повышенной готовности остается в Уйском районе, в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям