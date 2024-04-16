Общество Статусного свердловского гаишника, задержанного за взятку, уволили из МВД В Североуральске главу РЭО ГИБДД, задержанного за взятку, уволили со службы 17 апреля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 + Денис Рыбаков был задержан еще осенью 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Североуральска Дениса Рыбакова уволили из системы МВД. Информацию об этом URA.RU подтвердил глава свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых. Ранее Рыбаков был задержан по делу о взятке. «Покинуть ряды системы МВД должностному лицу пришлось по причине положительных результатов оперативной разработки, которых добились сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. После задержания он был взят под стражу и стал фигурантом уголовного дела со всеми вытекающими отсюда последствиями», — отметил полковник Горелых. Рыбаков был пойман при получении взятки в ноябре 2023 года. Следователи занимаются расследованием уголовного дела. В пресс-службе регионального СУ СК от комментариев по теме отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Североуральска Дениса Рыбакова уволили из системы МВД. Информацию об этом URA.RU подтвердил глава свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых. Ранее Рыбаков был задержан по делу о взятке. «Покинуть ряды системы МВД должностному лицу пришлось по причине положительных результатов оперативной разработки, которых добились сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. После задержания он был взят под стражу и стал фигурантом уголовного дела со всеми вытекающими отсюда последствиями», — отметил полковник Горелых. Рыбаков был пойман при получении взятки в ноябре 2023 года. Следователи занимаются расследованием уголовного дела. В пресс-службе регионального СУ СК от комментариев по теме отказались. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям