16 апреля 2024

Как выглядит перекрытая дорога в аэропорт Кургана. Фото, видео

В Кургане перекрыта дорога в затапливаемом районе возле аэропорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога по улице Гагарина, ведущая к аэропорту закрыта для проезда с 8 апреля
Дорога по улице Гагарина, ведущая к аэропорту закрыта для проезда с 8 апреля Фото:
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В Кургане на закрытой для проезда всех видов транспорта улице Гагарина в районе Восточный, которая ведет к аэропорту, стоят блокпосты. Корреспондент URA.RU побывал на месте событий и поделился кадрами перекрытой дороги.

«Дорога по улице Гагарина, ведущая к аэропорту, перекрыта. С двух сторон стоят посты ДПС, пропускают только спецтехнику», — сообщает корреспондент. На кадрах, снятых журналистом, также видно, как на дороге работает группа людей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрыли проезд для всех видов транспорта на участке улицы Гагарина от аэропорта до трассы «Иртыш» из-за паводка. За последние двое суток вода поднялась на 2,6 метра и, по данным на 17 апреля, преодолела отметку «опасное явление». На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции агентства.

На перекрытой улице, ведущей к аэропорту Кургана стоят посты ДПС
На перекрытой улице, ведущей к аэропорту Кургана стоят посты ДПС
Фото:
На месте также работает группа людей и спецтехника
На месте также работает группа людей и спецтехника
Фото:
Движение по улице Гагарина было закрыто с 8 апреля
Движение по улице Гагарина было закрыто с 8 апреля
Фото:

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В Кургане на закрытой для проезда всех видов транспорта улице Гагарина в районе Восточный, которая ведет к аэропорту, стоят блокпосты. Корреспондент URA.RU побывал на месте событий и поделился кадрами перекрытой дороги. «Дорога по улице Гагарина, ведущая к аэропорту, перекрыта. С двух сторон стоят посты ДПС, пропускают только спецтехнику», — сообщает корреспондент. На кадрах, снятых журналистом, также видно, как на дороге работает группа людей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрыли проезд для всех видов транспорта на участке улицы Гагарина от аэропорта до трассы «Иртыш» из-за паводка. За последние двое суток вода поднялась на 2,6 метра и, по данным на 17 апреля, преодолела отметку «опасное явление». На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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