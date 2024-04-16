В Кургане на закрытой для проезда всех видов транспорта улице Гагарина в районе Восточный, которая ведет к аэропорту, стоят блокпосты. Корреспондент URA.RU побывал на месте событий и поделился кадрами перекрытой дороги.
«Дорога по улице Гагарина, ведущая к аэропорту, перекрыта. С двух сторон стоят посты ДПС, пропускают только спецтехнику», — сообщает корреспондент. На кадрах, снятых журналистом, также видно, как на дороге работает группа людей.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрыли проезд для всех видов транспорта на участке улицы Гагарина от аэропорта до трассы «Иртыш» из-за паводка. За последние двое суток вода поднялась на 2,6 метра и, по данным на 17 апреля, преодолела отметку «опасное явление». На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции агентства.
На перекрытой улице, ведущей к аэропорту Кургана стоят посты ДПС
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В Кургане на закрытой для проезда всех видов транспорта улице Гагарина в районе Восточный, которая ведет к аэропорту, стоят блокпосты. Корреспондент URA.RU побывал на месте событий и поделился кадрами перекрытой дороги. «Дорога по улице Гагарина, ведущая к аэропорту, перекрыта. С двух сторон стоят посты ДПС, пропускают только спецтехнику», — сообщает корреспондент. На кадрах, снятых журналистом, также видно, как на дороге работает группа людей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрыли проезд для всех видов транспорта на участке улицы Гагарина от аэропорта до трассы «Иртыш» из-за паводка. За последние двое суток вода поднялась на 2,6 метра и, по данным на 17 апреля, преодолела отметку «опасное явление». На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции агентства.