В Кургане закрыли движение транспорта по улице Гагарина

08 апреля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Запрещен проезд по участку улицы Гагарина в Кургане из-за паводка (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане закрыли проезд для всех видов транспорта на участке улицы Гагарина от аэропорта до трассы «Иртыш» из-за паводка. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. «Движение всех видов транспорта запрещено на участке улицы Гагарина от аэропорта до трассы „Иртыш“ в Кургане. Здесь располагаются въезды в СНТ микрорайона Вороновка. Объезд транспорта будет осуществляться по улице Омской в направлении Омский мост», — сообщили в ведомстве. Ранее в Кургане закрыли движение по Кировскому мосту. Его можно объехать по улице Свободы и шоссе Тюнина. Кроме того, невозможно проехать по Мало-Чаусовскому мосту через реку Тобол. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей заранее продумывать маршрут. Ранее URA.RU писало, что из-за подготовки Кургана к паводку некоторые городские автобусные маршруты были изменены. Изменения действуют с 8 апреля до особого распоряжения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане закрыли проезд для всех видов транспорта на участке улицы Гагарина от аэропорта до трассы «Иртыш» из-за паводка. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. «Движение всех видов транспорта запрещено на участке улицы Гагарина от аэропорта до трассы „Иртыш“ в Кургане. Здесь располагаются въезды в СНТ микрорайона Вороновка. Объезд транспорта будет осуществляться по улице Омской в направлении Омский мост», — сообщили в ведомстве. Ранее в Кургане закрыли движение по Кировскому мосту. Его можно объехать по улице Свободы и шоссе Тюнина. Кроме того, невозможно проехать по Мало-Чаусовскому мосту через реку Тобол. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей заранее продумывать маршрут. Ранее URA.RU писало, что из-за подготовки Кургана к паводку некоторые городские автобусные маршруты были изменены. Изменения действуют с 8 апреля до особого распоряжения.