В Кургане закрыли движение транспорта по улице Гагарина

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Регулировщик дорожного движения. Курган, регулировщик дорожного движения, дпс, регулировщик движения
Запрещен проезд по участку улицы Гагарина в Кургане из-за паводка (фото из архива) Фото:

В Кургане закрыли проезд для всех видов транспорта на участке улицы Гагарина от аэропорта до трассы «Иртыш» из-за паводка. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

«Движение всех видов транспорта запрещено на участке улицы Гагарина от аэропорта до трассы „Иртыш“ в Кургане. Здесь располагаются въезды в СНТ микрорайона Вороновка. Объезд транспорта будет осуществляться по улице Омской в направлении Омский мост», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Кургане закрыли движение по Кировскому мосту. Его можно объехать по улице Свободы и шоссе Тюнина. Кроме того, невозможно проехать по Мало-Чаусовскому мосту через реку Тобол. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей заранее продумывать маршрут.

Ранее URA.RU писало, что из-за подготовки Кургана к паводку некоторые городские автобусные маршруты были изменены. Изменения действуют с 8 апреля до особого распоряжения.

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В Кургане закрыли проезд для всех видов транспорта на участке улицы Гагарина от аэропорта до трассы «Иртыш» из-за паводка. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. «Движение всех видов транспорта запрещено на участке улицы Гагарина от аэропорта до трассы „Иртыш“ в Кургане. Здесь располагаются въезды в СНТ микрорайона Вороновка. Объезд транспорта будет осуществляться по улице Омской в направлении Омский мост», — сообщили в ведомстве. Ранее в Кургане закрыли движение по Кировскому мосту. Его можно объехать по улице Свободы и шоссе Тюнина. Кроме того, невозможно проехать по Мало-Чаусовскому мосту через реку Тобол. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей заранее продумывать маршрут. Ранее URA.RU писало, что из-за подготовки Кургана к паводку некоторые городские автобусные маршруты были изменены. Изменения действуют с 8 апреля до особого распоряжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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