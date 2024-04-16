16 апреля 2024

Уровень воды в тюменских реках. Скрин

Наибольший рост за сутки показала река Ишим в Ильинке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замер уровня воды. Ишимский район
Води в Ильинке постоянно пребывает Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Уровень воды в реках Тюменской области резко увеличился за сутки. Сильный рост (+76 см) показала река Ильинка. Данные приведены информационным центром правительства Тюменской области.

«По уточненным данным от правительства Тюменской области уровень воды в реке Ишим на территории региона следующий: Ильинка — 884 см; город Ишим — 394 см; Абатский район — 467; Викулово — 357», — такие данные приводит инфоцентр. Уровень воды в Иртыше в Тобольске — 277. Вода в Исети (Исетское) — 343 см. Тура в Тюмени — 269 см.

Уровень воды в Тоболе: Ялуторовск — 449; Коркино — 395; Упорово — 449; Иевлево — 320. Наибольший рост за сутки показала река Ишим в Ильинке (+76). Она же остается единственной, где вода превысила критическую отметку.

Вода постепенно пребывает в Казанском районе
Вода постепенно пребывает в Казанском районе

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень воды в реках Тюменской области резко увеличился за сутки. Сильный рост (+76 см) показала река Ильинка. Данные приведены информационным центром правительства Тюменской области. «По уточненным данным от правительства Тюменской области уровень воды в реке Ишим на территории региона следующий: Ильинка — 884 см; город Ишим — 394 см; Абатский район — 467; Викулово — 357», — такие данные приводит инфоцентр. Уровень воды в Иртыше в Тобольске — 277. Вода в Исети (Исетское) — 343 см. Тура в Тюмени — 269 см. Уровень воды в Тоболе: Ялуторовск — 449; Коркино — 395; Упорово — 449; Иевлево — 320. Наибольший рост за сутки показала река Ишим в Ильинке (+76). Она же остается единственной, где вода превысила критическую отметку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...