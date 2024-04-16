Уровень воды в реках Тюменской области резко увеличился за сутки. Сильный рост (+76 см) показала река Ильинка. Данные приведены информационным центром правительства Тюменской области.
«По уточненным данным от правительства Тюменской области уровень воды в реке Ишим на территории региона следующий: Ильинка — 884 см; город Ишим — 394 см; Абатский район — 467; Викулово — 357», — такие данные приводит инфоцентр. Уровень воды в Иртыше в Тобольске — 277. Вода в Исети (Исетское) — 343 см. Тура в Тюмени — 269 см.
Уровень воды в Тоболе: Ялуторовск — 449; Коркино — 395; Упорово — 449; Иевлево — 320. Наибольший рост за сутки показала река Ишим в Ильинке (+76). Она же остается единственной, где вода превысила критическую отметку.
Вода постепенно пребывает в Казанском районе
Скрин с сайта «Обь-Иртышского» УГМС
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Уровень воды в реках Тюменской области резко увеличился за сутки. Сильный рост (+76 см) показала река Ильинка. Данные приведены информационным центром правительства Тюменской области. «По уточненным данным от правительства Тюменской области уровень воды в реке Ишим на территории региона следующий: Ильинка — 884 см; город Ишим — 394 см; Абатский район — 467; Викулово — 357», — такие данные приводит инфоцентр. Уровень воды в Иртыше в Тобольске — 277. Вода в Исети (Исетское) — 343 см. Тура в Тюмени — 269 см. Уровень воды в Тоболе: Ялуторовск — 449; Коркино — 395; Упорово — 449; Иевлево — 320. Наибольший рост за сутки показала река Ишим в Ильинке (+76). Она же остается единственной, где вода превысила критическую отметку.