16 апреля 2024

В ЯНАО застрявшие в метели машины ждут помощи спасателей. Видео

Застрявшие под Салехардом автомобилисты ждут приезда экстренных служб
© Служба новостей «URA.RU»
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Застрявшие в метели автомобилисты ждут приезда спасателей
Застрявшие в метели автомобилисты ждут приезда спасателей Фото:

Застрявшие в 30 км от Салехарда автомобилисты срочно ожидают приезда экстренных служб. Непогода мешает водителям добраться в город, сообщает telegram-канал «Мой Салехард».

«Тридцать км до Салехарда, застряли куча машин, экстренные службы не реагируют», — сообщают авторы публикации. На видео заметно, что пурга мешает продвигаться автотранспорту, на трассе скопилось много машин.

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Застрявшие в 30 км от Салехарда автомобилисты срочно ожидают приезда экстренных служб. Непогода мешает водителям добраться в город, сообщает telegram-канал «Мой Салехард». «Тридцать км до Салехарда, застряли куча машин, экстренные службы не реагируют», — сообщают авторы публикации. На видео заметно, что пурга мешает продвигаться автотранспорту, на трассе скопилось много машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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