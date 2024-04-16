Застрявшие в метели автомобилисты ждут приезда спасателей
Застрявшие в 30 км от Салехарда автомобилисты срочно ожидают приезда экстренных служб. Непогода мешает водителям добраться в город, сообщает telegram-канал «Мой Салехард».
«Тридцать км до Салехарда, застряли куча машин, экстренные службы не реагируют», — сообщают авторы публикации. На видео заметно, что пурга мешает продвигаться автотранспорту, на трассе скопилось много машин.
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