Более 13 тысяч курганцев покинули свои дома из-за паводка и переехали в ПВР

17 апреля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

В курганские ПВР из-за паводка эвакуировали больше 13 тысяч курганцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области из-за масштабного паводка эвакуировали более 13 тысяч человек. Их поселили в пункты временного размещения. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «По данным на 08:00 на 17 апреля эвакуированы 13 тысяч 567 человек из населенных пунктов, куда уже пришла вода и населенных пунктов в зоне риска подтопления. Большинство разместились у родственников. Для тех, кому негде переждать паводок, развернуты пункты временного размещения (ПВР)», — указано в посте канала. Сообщается, что более 900 маломобильных граждан также разместили в ПВР. Среди них — 200 детей. Чиновники заявили, что эвакуация продолжается. Также в правительство рассказали, что курганцы в пунктах временного размещения обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Им предоставляют медицинскую помощь, а на местах дежурят сотрудники правоохранительных органов. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Всю информацию о том, как обстоят дела с паводком в Курганской области можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области из-за масштабного паводка эвакуировали более 13 тысяч человек. Их поселили в пункты временного размещения. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «По данным на 08:00 на 17 апреля эвакуированы 13 тысяч 567 человек из населенных пунктов, куда уже пришла вода и населенных пунктов в зоне риска подтопления. Большинство разместились у родственников. Для тех, кому негде переждать паводок, развернуты пункты временного размещения (ПВР)», — указано в посте канала. Сообщается, что более 900 маломобильных граждан также разместили в ПВР. Среди них — 200 детей. Чиновники заявили, что эвакуация продолжается. Также в правительство рассказали, что курганцы в пунктах временного размещения обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Им предоставляют медицинскую помощь, а на местах дежурят сотрудники правоохранительных органов. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Всю информацию о том, как обстоят дела с паводком в Курганской области можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.