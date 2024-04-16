Более 13 тысяч курганцев покинули свои дома из-за паводка и переехали в ПВР

В Курганской области из-за масштабного паводка эвакуировали более 13 тысяч человек. Их поселили в пункты временного размещения. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале правительства Курганской области.
«По данным на 08:00 на 17 апреля эвакуированы 13 тысяч 567 человек из населенных пунктов, куда уже пришла вода и населенных пунктов в зоне риска подтопления. Большинство разместились у родственников. Для тех, кому негде переждать паводок, развернуты пункты временного размещения (ПВР)», — указано в посте канала.
Сообщается, что более 900 маломобильных граждан также разместили в ПВР. Среди них — 200 детей. Чиновники заявили, что эвакуация продолжается. Также в правительство рассказали, что курганцы в пунктах временного размещения обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Им предоставляют медицинскую помощь, а на местах дежурят сотрудники правоохранительных органов.
Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Всю информацию о том, как обстоят дела с паводком в Курганской области можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Курганской области из-за масштабного паводка эвакуировали более 13 тысяч человек. Их поселили в пункты временного размещения. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «По данным на 08:00 на 17 апреля эвакуированы 13 тысяч 567 человек из населенных пунктов, куда уже пришла вода и населенных пунктов в зоне риска подтопления. Большинство разместились у родственников. Для тех, кому негде переждать паводок, развернуты пункты временного размещения (ПВР)», — указано в посте канала. Сообщается, что более 900 маломобильных граждан также разместили в ПВР. Среди них — 200 детей. Чиновники заявили, что эвакуация продолжается. Также в правительство рассказали, что курганцы в пунктах временного размещения обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Им предоставляют медицинскую помощь, а на местах дежурят сотрудники правоохранительных органов. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Всю информацию о том, как обстоят дела с паводком в Курганской области можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.