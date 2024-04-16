16 апреля 2024

В микрорайоне Кургана мост уходит под воду. Фото, видео

В микрорайоне Кургана мост уходит под воду. Фото, видео
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган
В Вороновке топит подвесной мост Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане Тобол топит подвесной мост в микрорайоне Вороновка. Вода переливается через переправу, передает корреспондент URA.RU.

«В Кургане Тобол топит подвесной мост в микрорайоне Вороновка. Много людей пришли посмотреть, как переправа уходит под воду», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что в селе Кетово из-за резкого подъема воды в Тоболе на 10,3 м эвакуировали жителей с 46 улиц. Также людей вывозят из тонущего микрорайона Тополя и села Менщиково, где вода разлилась почти по всем улицам. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства.

Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган
В Кургане уходит под воду подвесной мост
Фото:
Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган
Он находится в микрорайоне Вороновка
Фото:
Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган
Местные жители приходят посмотреть, как переправа погружается под воду
Фото:
Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган
Накануне рабочие срезали опоры моста
Фото:
Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган
По переправе жители микрорайона перебирались на другой берег
Фото:
Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган
Путь к мосту также отрезан водой
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане Тобол топит подвесной мост в микрорайоне Вороновка. Вода переливается через переправу, передает корреспондент URA.RU. «В Кургане Тобол топит подвесной мост в микрорайоне Вороновка. Много людей пришли посмотреть, как переправа уходит под воду», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что в селе Кетово из-за резкого подъема воды в Тоболе на 10,3 м эвакуировали жителей с 46 улиц. Также людей вывозят из тонущего микрорайона Тополя и села Менщиково, где вода разлилась почти по всем улицам. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...