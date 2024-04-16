В Вороновке топит подвесной мост
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане Тобол топит подвесной мост в микрорайоне Вороновка. Вода переливается через переправу, передает корреспондент URA.RU.
«В Кургане Тобол топит подвесной мост в микрорайоне Вороновка. Много людей пришли посмотреть, как переправа уходит под воду», — передает корреспондент.
Ранее URA.RU писало, что в селе Кетово из-за резкого подъема воды в Тоболе на 10,3 м эвакуировали жителей с 46 улиц. Также людей вывозят из тонущего микрорайона Тополя и села Менщиково, где вода разлилась почти по всем улицам. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства.
В Кургане уходит под воду подвесной мост
Он находится в микрорайоне Вороновка
Местные жители приходят посмотреть, как переправа погружается под воду
Накануне рабочие срезали опоры моста
По переправе жители микрорайона перебирались на другой берег
Путь к мосту также отрезан водой
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