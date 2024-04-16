В микрорайоне Кургана мост уходит под воду. Фото, видео

В микрорайоне Кургана мост уходит под воду. Фото, видео

17 апреля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

В Вороновке топит подвесной мост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане Тобол топит подвесной мост в микрорайоне Вороновка. Вода переливается через переправу, передает корреспондент URA.RU. «В Кургане Тобол топит подвесной мост в микрорайоне Вороновка. Много людей пришли посмотреть, как переправа уходит под воду», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что в селе Кетово из-за резкого подъема воды в Тоболе на 10,3 м эвакуировали жителей с 46 улиц. Также людей вывозят из тонущего микрорайона Тополя и села Менщиково, где вода разлилась почти по всем улицам. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства. В Кургане уходит под воду подвесной мост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он находится в микрорайоне Вороновка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Местные жители приходят посмотреть, как переправа погружается под воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Накануне рабочие срезали опоры моста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По переправе жители микрорайона перебирались на другой берег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путь к мосту также отрезан водой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане Тобол топит подвесной мост в микрорайоне Вороновка. Вода переливается через переправу, передает корреспондент URA.RU. «В Кургане Тобол топит подвесной мост в микрорайоне Вороновка. Много людей пришли посмотреть, как переправа уходит под воду», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что в селе Кетово из-за резкого подъема воды в Тоболе на 10,3 м эвакуировали жителей с 46 улиц. Также людей вывозят из тонущего микрорайона Тополя и села Менщиково, где вода разлилась почти по всем улицам. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства.