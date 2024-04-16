В селе Кетово Курганской области, которое также называют курганской «Рублевкой», из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол более чем на 10 метров была проведена эвакуация жителей с 46 улиц. Об этом сообщает правительство региона в своем telegram-канале, прикрепив видео поселка с высоты.
Вследствие резкого подъема воды в Кетово ночью проведена эвакуация жителей 46 улиц. По информации на 8:00, уровень воды в Тоболе 17 апреля в районе Кетово составил 10,36 метра. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово», — говорится в сообщении правительства.
Сообщается, что жителям подтопляемых зон рекомендовано немедленно покинуть свои дома, забрав с собой документы, ценные вещи и не оставлять без присмотра домашних животных. В регионе организованы пункты временного размещения для людей и приюты для животных.
Ранее URA.RU писало, что в Курган движутся большие объемы воды. Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие дни будут наиболее сложными для города. За последние За последние двое суток вода поднялась на 2,6 метра и достигла отметки 865 см по данным на 17 апреля. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции агентства.
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В селе Кетово Курганской области, которое также называют курганской «Рублевкой», из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол более чем на 10 метров была проведена эвакуация жителей с 46 улиц. Об этом сообщает правительство региона в своем telegram-канале, прикрепив видео поселка с высоты. Вследствие резкого подъема воды в Кетово ночью проведена эвакуация жителей 46 улиц. По информации на 8:00, уровень воды в Тоболе 17 апреля в районе Кетово составил 10,36 метра. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово», — говорится в сообщении правительства. Сообщается, что жителям подтопляемых зон рекомендовано немедленно покинуть свои дома, забрав с собой документы, ценные вещи и не оставлять без присмотра домашних животных. В регионе организованы пункты временного размещения для людей и приюты для животных. Ранее URA.RU писало, что в Курган движутся большие объемы воды. Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие дни будут наиболее сложными для города. За последние За последние двое суток вода поднялась на 2,6 метра и достигла отметки 865 см по данным на 17 апреля. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции агентства.