На курганской «Рублевке» из-за резкого подъема воды эвакуировали жителей 46 улиц. Видео

17 апреля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Из-за подъема воды в Тоболе эвакуированы жители 46 улиц в Кетово (Курганская область) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В селе Кетово Курганской области, которое также называют курганской «Рублевкой», из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол более чем на 10 метров была проведена эвакуация жителей с 46 улиц. Об этом сообщает правительство региона в своем telegram-канале, прикрепив видео поселка с высоты. Вследствие резкого подъема воды в Кетово ночью проведена эвакуация жителей 46 улиц. По информации на 8:00, уровень воды в Тоболе 17 апреля в районе Кетово составил 10,36 метра. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово», — говорится в сообщении правительства. Сообщается, что жителям подтопляемых зон рекомендовано немедленно покинуть свои дома, забрав с собой документы, ценные вещи и не оставлять без присмотра домашних животных. В регионе организованы пункты временного размещения для людей и приюты для животных. Ранее URA.RU писало, что в Курган движутся большие объемы воды. Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие дни будут наиболее сложными для города. За последние За последние двое суток вода поднялась на 2,6 метра и достигла отметки 865 см по данным на 17 апреля. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Кетово Курганской области, которое также называют курганской «Рублевкой», из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол более чем на 10 метров была проведена эвакуация жителей с 46 улиц. Об этом сообщает правительство региона в своем telegram-канале, прикрепив видео поселка с высоты. Вследствие резкого подъема воды в Кетово ночью проведена эвакуация жителей 46 улиц. По информации на 8:00, уровень воды в Тоболе 17 апреля в районе Кетово составил 10,36 метра. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово», — говорится в сообщении правительства. Сообщается, что жителям подтопляемых зон рекомендовано немедленно покинуть свои дома, забрав с собой документы, ценные вещи и не оставлять без присмотра домашних животных. В регионе организованы пункты временного размещения для людей и приюты для животных. Ранее URA.RU писало, что в Курган движутся большие объемы воды. Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие дни будут наиболее сложными для города. За последние За последние двое суток вода поднялась на 2,6 метра и достигла отметки 865 см по данным на 17 апреля. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции агентства.