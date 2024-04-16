В Челябинске остановили водителя, который накопил штрафов на 130 тысяч рублей

В Челябинске 17 апреля на автодороге Западный обход был остановлен автомобиль Hyundai Ix35. В ходе у водителя обнаружили неоплаченные штрафы на общую сумму 130 тысяч рублей, сообщили в ГИБДД по региону.
«17 апреля на автодороге Западный обход города Челябинска был остановлен автомобиль Hyundai Ix35. При проверке по базе данных установили, что у водителя имеются неоплаченные административные штрафы на общую сумму 130 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
Челябинец не погасил штрафы в нужный срок. На место прибыли судебные приставы, после чего владелец авто выплатил всю сумму задолженности.
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