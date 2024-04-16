Общество В Челябинске остановили водителя, который накопил штрафов на 130 тысяч рублей 17 апреля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 + Сотрудники ДПС остановили челябинца на автодороге Западный обход Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 17 апреля на автодороге Западный обход был остановлен автомобиль Hyundai Ix35. В ходе у водителя обнаружили неоплаченные штрафы на общую сумму 130 тысяч рублей, сообщили в ГИБДД по региону. «17 апреля на автодороге Западный обход города Челябинска был остановлен автомобиль Hyundai Ix35. При проверке по базе данных установили, что у водителя имеются неоплаченные административные штрафы на общую сумму 130 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Челябинец не погасил штрафы в нужный срок. На место прибыли судебные приставы, после чего владелец авто выплатил всю сумму задолженности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске 17 апреля на автодороге Западный обход был остановлен автомобиль Hyundai Ix35. В ходе у водителя обнаружили неоплаченные штрафы на общую сумму 130 тысяч рублей, сообщили в ГИБДД по региону. «17 апреля на автодороге Западный обход города Челябинска был остановлен автомобиль Hyundai Ix35. При проверке по базе данных установили, что у водителя имеются неоплаченные административные штрафы на общую сумму 130 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Челябинец не погасил штрафы в нужный срок. На место прибыли судебные приставы, после чего владелец авто выплатил всю сумму задолженности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям