16 апреля 2024

В Челябинске остановили водителя, который накопил штрафов на 130 тысяч рублей

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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, рейд, тонировка, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, проверка на дорогах, гаи
Сотрудники ДПС остановили челябинца на автодороге Западный обход Фото:

В Челябинске 17 апреля на автодороге Западный обход был остановлен автомобиль Hyundai Ix35. В ходе у водителя обнаружили неоплаченные штрафы на общую сумму 130 тысяч рублей, сообщили в ГИБДД по региону.

«17 апреля на автодороге Западный обход города Челябинска был остановлен автомобиль Hyundai Ix35. При проверке по базе данных установили, что у водителя имеются неоплаченные административные штрафы на общую сумму 130 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Челябинец не погасил штрафы в нужный срок. На место прибыли судебные приставы, после чего владелец авто выплатил всю сумму задолженности.

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В Челябинске 17 апреля на автодороге Западный обход был остановлен автомобиль Hyundai Ix35. В ходе у водителя обнаружили неоплаченные штрафы на общую сумму 130 тысяч рублей, сообщили в ГИБДД по региону. «17 апреля на автодороге Западный обход города Челябинска был остановлен автомобиль Hyundai Ix35. При проверке по базе данных установили, что у водителя имеются неоплаченные административные штрафы на общую сумму 130 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Челябинец не погасил штрафы в нужный срок. На место прибыли судебные приставы, после чего владелец авто выплатил всю сумму задолженности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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