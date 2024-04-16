Уровень реки Тобол в Кургане поставил новый рекорд

17 апреля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

В курганскую реку Тобол продолжает приходить вода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень воды в реке Тобол продолжает расти. Показатель приблизился к девяти метрам над нулем гидропоста. Это значение стало ближе к уровню 2000 года (тогда уровень достигал 889 сантиметров). Об этом сообщается на сайте с гидрологическими данными. «Уровень воды в реке Тобол составил 894 сантиметра. Эти данные сообщаются на 17 апреля к 12:00», — указано на сайте. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На 17 марта показатель составил 883 сантиметра. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Вся подробная информация собрана в онлайн-трансляции, запущенной URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень воды в реке Тобол продолжает расти. Показатель приблизился к девяти метрам над нулем гидропоста. Это значение стало ближе к уровню 2000 года (тогда уровень достигал 889 сантиметров). Об этом сообщается на сайте с гидрологическими данными. «Уровень воды в реке Тобол составил 894 сантиметра. Эти данные сообщаются на 17 апреля к 12:00», — указано на сайте. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На 17 марта показатель составил 883 сантиметра. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Вся подробная информация собрана в онлайн-трансляции, запущенной URA.RU.