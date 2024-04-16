16 апреля 2024

Уровень реки Тобол в Кургане поставил новый рекорд

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Город. Курган , тобол, осень, набережная тобола
В курганскую реку Тобол продолжает приходить вода Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в реке Тобол продолжает расти. Показатель приблизился к девяти метрам над нулем гидропоста. Это значение стало ближе к уровню 2000 года (тогда уровень достигал 889 сантиметров). Об этом сообщается на сайте с гидрологическими данными.

«Уровень воды в реке Тобол составил 894 сантиметра. Эти данные сообщаются на 17 апреля к 12:00», — указано на сайте.

Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На 17 марта показатель составил 883 сантиметра. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Вся подробная информация собрана в онлайн-трансляции, запущенной URA.RU.

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В Кургане уровень воды в реке Тобол продолжает расти. Показатель приблизился к девяти метрам над нулем гидропоста. Это значение стало ближе к уровню 2000 года (тогда уровень достигал 889 сантиметров). Об этом сообщается на сайте с гидрологическими данными. «Уровень воды в реке Тобол составил 894 сантиметра. Эти данные сообщаются на 17 апреля к 12:00», — указано на сайте. Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На 17 марта показатель составил 883 сантиметра. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Вся подробная информация собрана в онлайн-трансляции, запущенной URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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