В ХМАО из-за ремонта ограничили движение по участку федеральной трассы «Югра» на участке Югорск — Югорск 2. Строительно-монтажные работы продлятся до 19 апреля, сообщает официальный telegram-канал администрации города «Наш Югорск».
«Уважаемые жители, в связи с проведением строительно-монтажных работ по реконструкции дороги Югорск — Таежный региональной трассы „Югра“, на участке Югорск — Югорск-2 затруднено движение. По информации подрядчика, работы с перекрытием движения продлятся до 19 апреля», — сообщает администрация в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске почти на полгода перекроют улицу Осеннюю. Это связано с капитальным ремонтом в районе.
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