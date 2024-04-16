16 апреля 2024

В ХМАО из-за ремонта ограничили движение по участку федеральной трассы

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Ремонтные работы на федеральной трассе продлятся до 19 апреля Фото:

В ХМАО из-за ремонта ограничили движение по участку федеральной трассы «Югра» на участке Югорск — Югорск 2. Строительно-монтажные работы продлятся до 19 апреля, сообщает официальный telegram-канал администрации города «Наш Югорск».

«Уважаемые жители, в связи с проведением строительно-монтажных работ по реконструкции дороги Югорск — Таежный региональной трассы „Югра“, на участке Югорск — Югорск-2 затруднено движение. По информации подрядчика, работы с перекрытием движения продлятся до 19 апреля», — сообщает администрация в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске почти на полгода перекроют улицу Осеннюю. Это связано с капитальным ремонтом в районе.

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В ХМАО из-за ремонта ограничили движение по участку федеральной трассы «Югра» на участке Югорск — Югорск 2. Строительно-монтажные работы продлятся до 19 апреля, сообщает официальный telegram-канал администрации города «Наш Югорск». «Уважаемые жители, в связи с проведением строительно-монтажных работ по реконструкции дороги Югорск — Таежный региональной трассы „Югра“, на участке Югорск — Югорск-2 затруднено движение. По информации подрядчика, работы с перекрытием движения продлятся до 19 апреля», — сообщает администрация в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске почти на полгода перекроют улицу Осеннюю. Это связано с капитальным ремонтом в районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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