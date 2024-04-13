В Нижневартовске почти на полгода перекроют улицу

14 апреля 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

В регионе с 15 апреля до 30 сентября перекрыли улицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) с 15 апреля до 30 сентября на улице Осенней перекроют движение. Это связано с капитальным ремонтом в этом районе. Об этом сообщила администрация города. «С 15 апреля до 30 сентября запланировано перекрытие движения транспортных средств на улице Осенней. Просим жителей города заблаговременно планировать маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения», — написала администрация на официальном сайте. Там уточнили, что перекрытие связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы Осенней. Сообщается, что закроют участок дороги от улицы Рабочей до Декабристов. Власти ХМАО на ремонт и строительство дорог в 2024 году направили более девяти миллиардов рублей. Из них 3,2 миллиарда выделили на дороги местного значения. Решение о том, на каких муниципальных дорогах будут идти работы, принимали сами жители региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) с 15 апреля до 30 сентября на улице Осенней перекроют движение. Это связано с капитальным ремонтом в этом районе. Об этом сообщила администрация города. «С 15 апреля до 30 сентября запланировано перекрытие движения транспортных средств на улице Осенней. Просим жителей города заблаговременно планировать маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения», — написала администрация на официальном сайте. Там уточнили, что перекрытие связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы Осенней. Сообщается, что закроют участок дороги от улицы Рабочей до Декабристов. Власти ХМАО на ремонт и строительство дорог в 2024 году направили более девяти миллиардов рублей. Из них 3,2 миллиарда выделили на дороги местного значения. Решение о том, на каких муниципальных дорогах будут идти работы, принимали сами жители региона.