В Нижневартовске почти на полгода перекроют улицу

В Нижневартовске (ХМАО) с 15 апреля до 30 сентября на улице Осенней перекроют движение. Это связано с капитальным ремонтом в этом районе. Об этом сообщила администрация города.
«С 15 апреля до 30 сентября запланировано перекрытие движения транспортных средств на улице Осенней. Просим жителей города заблаговременно планировать маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения», — написала администрация на официальном сайте.
Там уточнили, что перекрытие связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы Осенней. Сообщается, что закроют участок дороги от улицы Рабочей до Декабристов.
Власти ХМАО на ремонт и строительство дорог в 2024 году направили более девяти миллиардов рублей. Из них 3,2 миллиарда выделили на дороги местного значения. Решение о том, на каких муниципальных дорогах будут идти работы, принимали сами жители региона.
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