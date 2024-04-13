13 апреля 2024
12 апреля 2024

В Нижневартовске почти на полгода перекроют улицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , проезд закрыт
В регионе с 15 апреля до 30 сентября перекрыли улицу Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) с 15 апреля до 30 сентября на улице Осенней перекроют движение. Это связано с капитальным ремонтом в этом районе. Об этом сообщила администрация города.

«С 15 апреля до 30 сентября запланировано перекрытие движения транспортных средств на улице Осенней. Просим жителей города заблаговременно планировать маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения», — написала администрация на официальном сайте.

Там уточнили, что перекрытие связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы Осенней. Сообщается, что закроют участок дороги от улицы Рабочей до Декабристов.

Власти ХМАО на ремонт и строительство дорог в 2024 году направили более девяти миллиардов рублей. Из них 3,2 миллиарда выделили на дороги местного значения. Решение о том, на каких муниципальных дорогах будут идти работы, принимали сами жители региона.

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В Нижневартовске (ХМАО) с 15 апреля до 30 сентября на улице Осенней перекроют движение. Это связано с капитальным ремонтом в этом районе. Об этом сообщила администрация города. «С 15 апреля до 30 сентября запланировано перекрытие движения транспортных средств на улице Осенней. Просим жителей города заблаговременно планировать маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения», — написала администрация на официальном сайте. Там уточнили, что перекрытие связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы Осенней. Сообщается, что закроют участок дороги от улицы Рабочей до Декабристов. Власти ХМАО на ремонт и строительство дорог в 2024 году направили более девяти миллиардов рублей. Из них 3,2 миллиарда выделили на дороги местного значения. Решение о том, на каких муниципальных дорогах будут идти работы, принимали сами жители региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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