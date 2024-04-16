Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего в ЯНАО

17 апреля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Следователи СУ СКР по ЯНАО расследуют уголовное дело о гибели рабочего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО следователи окружного СУ СКР возбудили уголовное дело по факту гибели монтажника на одном из месторождений в Тазовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В Тазовском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Гибель монтажника произошла 9 апреля. Мужчина контролировал перемещение трубы при помощи экскаватора с одного места на другое. Из-за нарушения правил безопасности, рабочий оказался зажат между трубами и спустя непродолжительное время скончался от полученных травм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО следователи окружного СУ СКР возбудили уголовное дело по факту гибели монтажника на одном из месторождений в Тазовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В Тазовском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Гибель монтажника произошла 9 апреля. Мужчина контролировал перемещение трубы при помощи экскаватора с одного места на другое. Из-за нарушения правил безопасности, рабочий оказался зажат между трубами и спустя непродолжительное время скончался от полученных травм.