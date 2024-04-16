16 апреля 2024

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление домашнего ареста Домосканову Сергею. Курган, следователь
Следователи СУ СКР по ЯНАО расследуют уголовное дело о гибели рабочего Фото:

В ЯНАО следователи окружного СУ СКР возбудили уголовное дело по факту гибели монтажника на одном из месторождений в Тазовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Тазовском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Гибель монтажника произошла 9 апреля. Мужчина контролировал перемещение трубы при помощи экскаватора с одного места на другое. Из-за нарушения правил безопасности, рабочий оказался зажат между трубами и спустя непродолжительное время скончался от полученных травм.

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В ЯНАО следователи окружного СУ СКР возбудили уголовное дело по факту гибели монтажника на одном из месторождений в Тазовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В Тазовском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Гибель монтажника произошла 9 апреля. Мужчина контролировал перемещение трубы при помощи экскаватора с одного места на другое. Из-за нарушения правил безопасности, рабочий оказался зажат между трубами и спустя непродолжительное время скончался от полученных травм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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