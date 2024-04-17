Из следственного управления СК России по Курганской области уволился заместитель руководителя Максим Козлачков. Его данные пропали из раздела «Руководство» сайта управления.
«Козлачков Максим Николаевич. Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области, полковник юстиции», — содержалась информация на сайте СУ СК. С недавних пор в разделе руководства информация о Козлачкове отсутствует.
Бывший заместитель руководителя СУ СК работал в курганском следственном управлении с сентября 2007 года. Источники URA.RU из числа бывших силовиков рассказали, что экс-следователь вышел на пенсию и собирается преподавать право курганским студентам.
Редакция обратилась за комментариями в управление. В пресс-службе попросили выслать официальный запрос. На момент публикации новости ответ еще не был получен. После этого увольнения у генерала Богдана Францишко остался лишь один первый заместитель, Григорий Казеко.
Информация о замруководителя Максиме Козлачкове исчезла с сайта курганского СУ СК
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Из следственного управления СК России по Курганской области уволился заместитель руководителя Максим Козлачков. Его данные пропали из раздела «Руководство» сайта управления. «Козлачков Максим Николаевич. Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области, полковник юстиции», — содержалась информация на сайте СУ СК. С недавних пор в разделе руководства информация о Козлачкове отсутствует. Бывший заместитель руководителя СУ СК работал в курганском следственном управлении с сентября 2007 года. Источники URA.RU из числа бывших силовиков рассказали, что экс-следователь вышел на пенсию и собирается преподавать право курганским студентам. Редакция обратилась за комментариями в управление. В пресс-службе попросили выслать официальный запрос. На момент публикации новости ответ еще не был получен. После этого увольнения у генерала Богдана Францишко остался лишь один первый заместитель, Григорий Казеко.