Стало известно, когда уральские туристы вернутся из тонущего Дубая

Рейсы между Екатеринбургом и Дубаем, где началось затопление, войдут в прежний график в течение двух дней. Таким прогнозом с корреспондентом URA.RU поделился президент «Уральский ассоциации туризма» Михаил Мальцев.
«Через день-два в Дубае наладится обстановка, а туристы смогут благополучно улететь домой. В некоторых городах Арабских Эмиратов ситуация может наладиться раньше. Ближайшие рейсы в ОАЭ из Екатеринбурга полетят по расписанию», — сказал собеседник, отметив, что сотрудники авиакомпаний поддерживают и обеспечивают необходимым туристов, застрявших в Дубае.
По его словам, в большую зону риска попали транзитные пассажиры, которым предстоит пересадка в аэропорту Дубая. «Пассажирам окажут помощь при возникших неполадках», — отметил Мальцев.
В крупнейших курортных городах в Арабских Эмиратах, 16 апреля прошли мощные ливни, которые залили дороги и парализовали инфраструктуру. Рейсы из Дубая в Екатеринбург отменили. В аэропортах застряли уральские туристы, которые там находятся уже больше 16 часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!