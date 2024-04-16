16 апреля 2024

Стало известно, когда уральские туристы вернутся из тонущего Дубая

«Уральская ассоциации туризма»: в течение двух дней обстановка в Дубае наладится
© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время уральские туристы вернутся домой Фото:

Рейсы между Екатеринбургом и Дубаем, где началось затопление, войдут в прежний график в течение двух дней. Таким прогнозом с корреспондентом URA.RU поделился президент «Уральский ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Через день-два в Дубае наладится обстановка, а туристы смогут благополучно улететь домой. В некоторых городах Арабских Эмиратов ситуация может наладиться раньше. Ближайшие рейсы в ОАЭ из Екатеринбурга полетят по расписанию», — сказал собеседник, отметив, что сотрудники авиакомпаний поддерживают и обеспечивают необходимым туристов, застрявших в Дубае.

По его словам, в большую зону риска попали транзитные пассажиры, которым предстоит пересадка в аэропорту Дубая. «Пассажирам окажут помощь при возникших неполадках», — отметил Мальцев.

В крупнейших курортных городах в Арабских Эмиратах, 16 апреля прошли мощные ливни, которые залили дороги и парализовали инфраструктуру. Рейсы из Дубая в Екатеринбург отменили. В аэропортах застряли уральские туристы, которые там находятся уже больше 16 часов.

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Рейсы между Екатеринбургом и Дубаем, где началось затопление, войдут в прежний график в течение двух дней. Таким прогнозом с корреспондентом URA.RU поделился президент «Уральский ассоциации туризма» Михаил Мальцев. «Через день-два в Дубае наладится обстановка, а туристы смогут благополучно улететь домой. В некоторых городах Арабских Эмиратов ситуация может наладиться раньше. Ближайшие рейсы в ОАЭ из Екатеринбурга полетят по расписанию», — сказал собеседник, отметив, что сотрудники авиакомпаний поддерживают и обеспечивают необходимым туристов, застрявших в Дубае. По его словам, в большую зону риска попали транзитные пассажиры, которым предстоит пересадка в аэропорту Дубая. «Пассажирам окажут помощь при возникших неполадках», — отметил Мальцев. В крупнейших курортных городах в Арабских Эмиратах, 16 апреля прошли мощные ливни, которые залили дороги и парализовали инфраструктуру. Рейсы из Дубая в Екатеринбург отменили. В аэропортах застряли уральские туристы, которые там находятся уже больше 16 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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