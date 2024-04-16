Общество Стало известно, когда уральские туристы вернутся из тонущего Дубая «Уральская ассоциации туризма»: в течение двух дней обстановка в Дубае наладится 17 апреля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 + В ближайшее время уральские туристы вернутся домой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рейсы между Екатеринбургом и Дубаем, где началось затопление, войдут в прежний график в течение двух дней. Таким прогнозом с корреспондентом URA.RU поделился президент «Уральский ассоциации туризма» Михаил Мальцев. «Через день-два в Дубае наладится обстановка, а туристы смогут благополучно улететь домой. В некоторых городах Арабских Эмиратов ситуация может наладиться раньше. Ближайшие рейсы в ОАЭ из Екатеринбурга полетят по расписанию», — сказал собеседник, отметив, что сотрудники авиакомпаний поддерживают и обеспечивают необходимым туристов, застрявших в Дубае. По его словам, в большую зону риска попали транзитные пассажиры, которым предстоит пересадка в аэропорту Дубая. «Пассажирам окажут помощь при возникших неполадках», — отметил Мальцев. В крупнейших курортных городах в Арабских Эмиратах, 16 апреля прошли мощные ливни, которые залили дороги и парализовали инфраструктуру. Рейсы из Дубая в Екатеринбург отменили. В аэропортах застряли уральские туристы, которые там находятся уже больше 16 часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Рейсы между Екатеринбургом и Дубаем, где началось затопление, войдут в прежний график в течение двух дней. Таким прогнозом с корреспондентом URA.RU поделился президент «Уральский ассоциации туризма» Михаил Мальцев. «Через день-два в Дубае наладится обстановка, а туристы смогут благополучно улететь домой. В некоторых городах Арабских Эмиратов ситуация может наладиться раньше. Ближайшие рейсы в ОАЭ из Екатеринбурга полетят по расписанию», — сказал собеседник, отметив, что сотрудники авиакомпаний поддерживают и обеспечивают необходимым туристов, застрявших в Дубае. По его словам, в большую зону риска попали транзитные пассажиры, которым предстоит пересадка в аэропорту Дубая. «Пассажирам окажут помощь при возникших неполадках», — отметил Мальцев. В крупнейших курортных городах в Арабских Эмиратах, 16 апреля прошли мощные ливни, которые залили дороги и парализовали инфраструктуру. Рейсы из Дубая в Екатеринбург отменили. В аэропортах застряли уральские туристы, которые там находятся уже больше 16 часов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям