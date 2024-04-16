Рейс из Екатеринбурга в Дубай отменили из-за ливней. Скрин

17 апреля 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Вероятная причина отмены рейса — непогода в ОАЭ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс в Дубай (ОАЭ), который должен был вылететь ночью 17 апреля. Предположительно, причина отмены полета — шквальный дождь и ветер в Дубае. Информация об отмене появилась на сайте онлайн-табло Кольцово. «Рейс FZ-980 авиакомпании Fludubai отменен. Судно B-737 MAX8 должно было вылететь из аэропорта Екатеринбурга в 02:40 и приземлиться в одноименном аэропорту Дубая в 06:55. Рейс отменен», — следует из онлайн-табло. Мощные ливни накрыли ОАЭ 16 апреля, они продолжились и на следующий день. В эпицентре ЧП оказались тысячи россиян — они не могут улететь из-за непогоды. Многие рейсы отменяют, а для движения наземного транспорта введены ограничения. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. онлайн-табло аэропорта Кольцово Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс в Дубай (ОАЭ), который должен был вылететь ночью 17 апреля. Предположительно, причина отмены полета — шквальный дождь и ветер в Дубае. Информация об отмене появилась на сайте онлайн-табло Кольцово. «Рейс FZ-980 авиакомпании Fludubai отменен. Судно B-737 MAX8 должно было вылететь из аэропорта Екатеринбурга в 02:40 и приземлиться в одноименном аэропорту Дубая в 06:55. Рейс отменен», — следует из онлайн-табло. Мощные ливни накрыли ОАЭ 16 апреля, они продолжились и на следующий день. В эпицентре ЧП оказались тысячи россиян — они не могут улететь из-за непогоды. Многие рейсы отменяют, а для движения наземного транспорта введены ограничения. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.