В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс в Дубай (ОАЭ), который должен был вылететь ночью 17 апреля. Предположительно, причина отмены полета — шквальный дождь и ветер в Дубае. Информация об отмене появилась на сайте онлайн-табло Кольцово.
«Рейс FZ-980 авиакомпании Fludubai отменен. Судно B-737 MAX8 должно было вылететь из аэропорта Екатеринбурга в 02:40 и приземлиться в одноименном аэропорту Дубая в 06:55. Рейс отменен», — следует из онлайн-табло.
Мощные ливни накрыли ОАЭ 16 апреля, они продолжились и на следующий день. В эпицентре ЧП оказались тысячи россиян — они не могут улететь из-за непогоды. Многие рейсы отменяют, а для движения наземного транспорта введены ограничения.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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