16 апреля 2024

Рейс из Екатеринбурга в Дубай отменили из-за ливней. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Вероятная причина отмены рейса — непогода в ОАЭ Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс в Дубай (ОАЭ), который должен был вылететь ночью 17 апреля. Предположительно, причина отмены полета — шквальный дождь и ветер в Дубае. Информация об отмене появилась на сайте онлайн-табло Кольцово.

«Рейс FZ-980 авиакомпании Fludubai отменен. Судно B-737 MAX8 должно было вылететь из аэропорта Екатеринбурга в 02:40 и приземлиться в одноименном аэропорту Дубая в 06:55. Рейс отменен», — следует из онлайн-табло.

Мощные ливни накрыли ОАЭ 16 апреля, они продолжились и на следующий день. В эпицентре ЧП оказались тысячи россиян — они не могут улететь из-за непогоды. Многие рейсы отменяют, а для движения наземного транспорта введены ограничения.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс в Дубай (ОАЭ), который должен был вылететь ночью 17 апреля. Предположительно, причина отмены полета — шквальный дождь и ветер в Дубае. Информация об отмене появилась на сайте онлайн-табло Кольцово. «Рейс FZ-980 авиакомпании Fludubai отменен. Судно B-737 MAX8 должно было вылететь из аэропорта Екатеринбурга в 02:40 и приземлиться в одноименном аэропорту Дубая в 06:55. Рейс отменен», — следует из онлайн-табло. Мощные ливни накрыли ОАЭ 16 апреля, они продолжились и на следующий день. В эпицентре ЧП оказались тысячи россиян — они не могут улететь из-за непогоды. Многие рейсы отменяют, а для движения наземного транспорта введены ограничения. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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