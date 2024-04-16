Житель Челябинска насмерть забил шваброй бывшего мужа своей подруги

Житель Челябинска насмерть забил шваброй бывшего мужа своей знакомой. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строго режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«40-летний житель Челябинска признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе.
В октябре 2023 года подсудимый в ходе ссоры с бывшим мужем подруги нанес ему несколько ударов по голове руками и шваброй. Мужчина скончался на месте от черепно-мозговой травмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!