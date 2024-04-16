Происшествия Криминал Житель Челябинска насмерть забил шваброй бывшего мужа своей подруги 17 апреля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 + Удар шваброй привел к смерти Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Челябинска насмерть забил шваброй бывшего мужа своей знакомой. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строго режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «40-летний житель Челябинска признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. В октябре 2023 года подсудимый в ходе ссоры с бывшим мужем подруги нанес ему несколько ударов по голове руками и шваброй. Мужчина скончался на месте от черепно-мозговой травмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель Челябинска насмерть забил шваброй бывшего мужа своей знакомой. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строго режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «40-летний житель Челябинска признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. В октябре 2023 года подсудимый в ходе ссоры с бывшим мужем подруги нанес ему несколько ударов по голове руками и шваброй. Мужчина скончался на месте от черепно-мозговой травмы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям