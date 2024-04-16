16 апреля 2024

Житель Челябинска насмерть забил шваброй бывшего мужа своей подруги

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Театр "Волхонка". Последствия затопления по причине опрессовки. Екатеринбург, швабра, лентяйка, грязный пол
Удар шваброй привел к смерти Фото:

Житель Челябинска насмерть забил шваброй бывшего мужа своей знакомой. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строго режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«40-летний житель Челябинска признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе.

В октябре 2023 года подсудимый в ходе ссоры с бывшим мужем подруги нанес ему несколько ударов по голове руками и шваброй. Мужчина скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

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Житель Челябинска насмерть забил шваброй бывшего мужа своей знакомой. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строго режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «40-летний житель Челябинска признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. В октябре 2023 года подсудимый в ходе ссоры с бывшим мужем подруги нанес ему несколько ударов по голове руками и шваброй. Мужчина скончался на месте от черепно-мозговой травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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