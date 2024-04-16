16 апреля 2024

Что делать пассажирам, не сумевшим добраться до аэропорта из-за непогоды в ЯНАО

Авиакомпания «Ямал» вернет билеты пассажирам, опоздавшим на рейсы из-за метели
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания ямал, сухой суперджет, самолет, ssj100, sukhoi superjet100, взлетное поле
Пассажиры могут вернуть билет из-за непогоды Фото:

Авиакомпания «Ямал» объяснила, что делать пассажирам из ЯНАО, которые в связи с непогодой не смогли, добраться до аэропорта Салехарда (ЯНАО). Информация размещена пресс-службой авиакомпании.

«Из-за неблагоприятных метеоусловий пассажиры из Лабытнанги, Приуральского и Шурышкарского районов могут столкнуться с трудностями при попытке добраться до аэропорта Салехарда для вылета рейсами авиакомпании „Ямал“. В связи с этим авиакомпания предлагает возможность вынужденного возврата или обмена билета на другую дату», — сообщает пресс-служба авиакомпании в официальном telegram-канале.

Для уточнения информации по обмену и возврату билетов следует обращаться в службу поддержки авиакомпании или через форму обратной связи на официальном сайте. Важно помнить, что услуга доступна только в день запланированного вылета и при условии покупки билета непосредственно у перевозчика.

Ранее URA.RU сообщило о том, что в Приуральском районе ЯНАО ожидают усиления неблагоприятных погодных условий. В ближайшее время также прогнозируют ухудшение видимости из-за метели и появление снежных заносов на дорогах.

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Авиакомпания «Ямал» объяснила, что делать пассажирам из ЯНАО, которые в связи с непогодой не смогли, добраться до аэропорта Салехарда (ЯНАО). Информация размещена пресс-службой авиакомпании. «Из-за неблагоприятных метеоусловий пассажиры из Лабытнанги, Приуральского и Шурышкарского районов могут столкнуться с трудностями при попытке добраться до аэропорта Салехарда для вылета рейсами авиакомпании „Ямал“. В связи с этим авиакомпания предлагает возможность вынужденного возврата или обмена билета на другую дату», — сообщает пресс-служба авиакомпании в официальном telegram-канале. Для уточнения информации по обмену и возврату билетов следует обращаться в службу поддержки авиакомпании или через форму обратной связи на официальном сайте. Важно помнить, что услуга доступна только в день запланированного вылета и при условии покупки билета непосредственно у перевозчика. Ранее URA.RU сообщило о том, что в Приуральском районе ЯНАО ожидают усиления неблагоприятных погодных условий. В ближайшее время также прогнозируют ухудшение видимости из-за метели и появление снежных заносов на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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