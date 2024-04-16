Что делать пассажирам, не сумевшим добраться до аэропорта из-за непогоды в ЯНАО

Авиакомпания «Ямал» вернет билеты пассажирам, опоздавшим на рейсы из-за метели

17 апреля 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Пассажиры могут вернуть билет из-за непогоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» объяснила, что делать пассажирам из ЯНАО, которые в связи с непогодой не смогли, добраться до аэропорта Салехарда (ЯНАО). Информация размещена пресс-службой авиакомпании. «Из-за неблагоприятных метеоусловий пассажиры из Лабытнанги, Приуральского и Шурышкарского районов могут столкнуться с трудностями при попытке добраться до аэропорта Салехарда для вылета рейсами авиакомпании „Ямал“. В связи с этим авиакомпания предлагает возможность вынужденного возврата или обмена билета на другую дату», — сообщает пресс-служба авиакомпании в официальном telegram-канале. Для уточнения информации по обмену и возврату билетов следует обращаться в службу поддержки авиакомпании или через форму обратной связи на официальном сайте. Важно помнить, что услуга доступна только в день запланированного вылета и при условии покупки билета непосредственно у перевозчика. Ранее URA.RU сообщило о том, что в Приуральском районе ЯНАО ожидают усиления неблагоприятных погодных условий. В ближайшее время также прогнозируют ухудшение видимости из-за метели и появление снежных заносов на дорогах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания «Ямал» объяснила, что делать пассажирам из ЯНАО, которые в связи с непогодой не смогли, добраться до аэропорта Салехарда (ЯНАО). Информация размещена пресс-службой авиакомпании. «Из-за неблагоприятных метеоусловий пассажиры из Лабытнанги, Приуральского и Шурышкарского районов могут столкнуться с трудностями при попытке добраться до аэропорта Салехарда для вылета рейсами авиакомпании „Ямал“. В связи с этим авиакомпания предлагает возможность вынужденного возврата или обмена билета на другую дату», — сообщает пресс-служба авиакомпании в официальном telegram-канале. Для уточнения информации по обмену и возврату билетов следует обращаться в службу поддержки авиакомпании или через форму обратной связи на официальном сайте. Важно помнить, что услуга доступна только в день запланированного вылета и при условии покупки билета непосредственно у перевозчика. Ранее URA.RU сообщило о том, что в Приуральском районе ЯНАО ожидают усиления неблагоприятных погодных условий. В ближайшее время также прогнозируют ухудшение видимости из-за метели и появление снежных заносов на дорогах.