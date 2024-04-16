В Приуральском районе ЯНАО ожидают усиления неблагоприятных погодных условий. Соответствующее предупреждение размещено на официальном сайте администрации Лабытнанги.
«В ближайший час с сохранением до конца дня 17 апреля 2024 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в Приуральском районе прогнозируется опасное погодное явление: очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более», — сказано в сообщении.
В ближайшее время также прогнозируют ухудшение видимости из-за метели и появление снежных заносов на дорогах. Непогода в округе стала причиной отмены занятий для школьников второй смены в Салехарде. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэр окружной столицы распорядился открыть в городе пункт обогрева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Приуральском районе ЯНАО ожидают усиления неблагоприятных погодных условий. Соответствующее предупреждение размещено на официальном сайте администрации Лабытнанги. «В ближайший час с сохранением до конца дня 17 апреля 2024 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в Приуральском районе прогнозируется опасное погодное явление: очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более», — сказано в сообщении. В ближайшее время также прогнозируют ухудшение видимости из-за метели и появление снежных заносов на дорогах. Непогода в округе стала причиной отмены занятий для школьников второй смены в Салехарде. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэр окружной столицы распорядился открыть в городе пункт обогрева.