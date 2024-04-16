16 апреля 2024

В одном из районов ЯНАО объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга
В приуральском районе ЯНАО объявили штормовое предупреждение Фото:

В Приуральском районе ЯНАО ожидают усиления неблагоприятных погодных условий. Соответствующее предупреждение размещено на официальном сайте администрации Лабытнанги.

«В ближайший час с сохранением до конца дня 17 апреля 2024 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в Приуральском районе прогнозируется опасное погодное явление: очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более», — сказано в сообщении.

В ближайшее время также прогнозируют ухудшение видимости из-за метели и появление снежных заносов на дорогах. Непогода в округе стала причиной отмены занятий для школьников второй смены в Салехарде. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэр окружной столицы распорядился открыть в городе пункт обогрева.

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В Приуральском районе ЯНАО ожидают усиления неблагоприятных погодных условий. Соответствующее предупреждение размещено на официальном сайте администрации Лабытнанги. «В ближайший час с сохранением до конца дня 17 апреля 2024 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в Приуральском районе прогнозируется опасное погодное явление: очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более», — сказано в сообщении. В ближайшее время также прогнозируют ухудшение видимости из-за метели и появление снежных заносов на дорогах. Непогода в округе стала причиной отмены занятий для школьников второй смены в Салехарде. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэр окружной столицы распорядился открыть в городе пункт обогрева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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